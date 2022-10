Peeling químico para conseguir una piel saludable y luminosa, en Espacio Hebe Emprendedores de Hoy

martes, 4 de octubre de 2022, 17:17 h (CET)

En la actualidad, cada vez más personas recurren a tratamientos estéticos que mantengan su piel saludable, luminosa y libre de imperfecciones ligadas a la hiperpigmentación. En este sentido, el peeling químico es un tratamiento que ha mostrado ser eficaz para regenerar el cutis y combatir las manchas de la piel.

Este procedimiento estético, que debe ser realizado solo por profesionales para garantizar su éxito, se lleva a cabo en centros especializados como Espacio Hebe, que presta sus servicios en Barcelona.

Peeling químico para el tratamiento de manchas de la piel La exfoliación química es un tratamiento no quirúrgico que busca rejuvenecer y regenerar la piel, dándole un aspecto homogéneo. Para lograrlo, se vale de la aplicación de una sustancia química corrosiva sobre la piel que elimina de forma controlada tejidos de las capas del cutis que han sido tratadas. Cuando el ácido hace efecto, la piel luce renovada, libre de manchas y luminosa.

Espacio Hebe lleva a cabo el tratamiento de peeling químico en Barcelona con un enfoque diferencial que ha ganado notoriedad, ya que utilizan solo ácidos de alta calidad que respetan el pH de la piel y contribuyen a conseguir los resultados esperados sin provocar reacciones no deseadas. Entre ellos se encuentra el ácido láctico, que da luminosidad; el salicílico, que es ideal para pieles con tendencia al acné; el glicólico, que regula el sebo en pieles grasas, y el ferúlico, que suaviza las arrugas.

Otra particularidad de este centro especializado es que combina dichos ácidos con la finalidad de tratar problemas específicos, como los ligados a falta de hidratación o presencia de manchas de diversas tonalidades.

Tratamiento de peeling químico en Barcelona con profesionales experimentados Para emplear la técnica de peeling químico en zonas como el rostro, es recomendable realizar un diagnóstico previo del estado de la piel de cada persona. Este es el primer paso implementado por Espacio Hebe para proceder a la realización del tratamiento, ya que permite conocer con precisión la idoneidad o no de la exfoliación para cada caso en particular.

Cuando dicha revisión es exitosa, el tratamiento da inicio con una limpieza de la piel y la posterior aplicación de la combinación de ácidos previamente establecida. Seguidamente, se deja que dichas sustancias penetren hasta las capas más profundas para proceder a retirarlas lavando la zona tratada. Finalmente, es conveniente aplicar una crema hidratante y nutritiva.

Todo el proceso puede ser llevado a cabo en una sola sesión o en varias, para reforzar sus efectos. Para ambos casos, Espacio Hebe dispone de citas y la posibilidad de reservar el diagnóstico de forma gratuita desde su sitio web.



