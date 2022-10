Obtener una plaza de funcionario en el ámbito estatal se presenta como una oportunidad histórica, por Simplificatusopos Emprendedores de Hoy

martes, 4 de octubre de 2022, 16:39 h (CET)

La oportunidad histórica de obtener una plaza de funcionario en el ámbito estatal para muchas personas se ha abierto con un acumulado de 4.652 plazas para ser convocadas a finales de año para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y de 1.150 plazas para el cuerpo Auxiliar de dicha Administración.

Para alcanzar este objetivo, los aspirantes deben realizar un examen conocido como oposición, en el que se evalúan sus conocimientos teóricos y prácticos, así como también aspectos psicofísicos.

Desde Simplificatusopos, se brinda asesoramiento completo sin compromiso a los futuros opositores, así como también una preparación adecuada, con clases y acompañamiento especializado en el proceso de oposición.

Todo lo que hay que saber sobre la oposición Las casi seis mil plazas disponibles para ocupar cargos como funcionarios estatales, representan una oportunidad significativa para quienes cumplan con los requisitos y deseen desempeñarse como administrativos o auxiliares.

En ambos casos, se trata de una posibilidad abierta a españoles o ciudadanos de la Unión Europea que sean mayores de 16 años y tengan, al menos, una titulación de Técnico o de Bachillerato. Además de cumplir estos requisitos, los postulantes deben poseer la capacidad funcional para desempeñar las tareas que se requieran en cada puesto y no contar con penas de prisión o inhabilitaciones.

Ya sea como aspirantes al puesto de Administrativo del Estado, como para postularse de Auxiliar Administrativo, los opositores son evaluados en igualdad de condiciones a partir de un ingreso libre, en el que no se añaden puntos por mérito, sino que se toma en cuenta el puntaje obtenido en el examen. Se trata de una evaluación única que consta de dos partes, en las que se evalúa el contenido provisto por temarios específicos para cada cargo.

Asesoramiento y formación completa para la oposición Con el objetivo de simplificar la preparación de los opositores de la mano de un profesional conocedor del proceso, Miguel García ha creado la empresa Simplificatusopos. García es un psicólogo y literario que ha pasado por una oposición y se ha propuesto ayudar a nuevos postulantes, para hacer de este desafío, un camino ameno y funcional.

A partir de una entrevista personal introductoria, el equipo de Simplificatusopos asesora al futuro opositor sobre la idoneidad del proceso para él, para luego dar paso al inicio de las clases.

La metodología propia del equipo se enfoca en desarrollar sesiones semanales en las que se estudian los aspectos del temario adecuado, tanto para administrativos como para auxiliares, con material audiovisual y seguimiento personalizado.

Además de desarrollar una formación intensiva con contenido actualizado y riguroso, la formación para el proceso de oposición de Simplificatusopos responde cada una de las dudas de los aspirantes y brinda una preparación integral que va más allá de los temas. Simplificatusopos ayuda a adelantarse y saber cómo afrontar el examen, con una planificación exhaustiva, así como también vídeos, resúmenes y material de apoyo por parte de quién ya ha atravesado con éxito una oposición.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.