La importancia de contar con expertos a la hora de trabajar el posicionamiento SEO en las empresas

martes, 4 de octubre de 2022, 16:23 h (CET)

Trabajar con expertos en posicionamiento SEO es fundamental para que una página web cobre relevancia de una manera orgánica y efectiva.

Esto se debe a que el diseño, desarrollo y publicación de un sitio web no es suficiente por sí solo para que una empresa se posicione correctamente en los buscadores de internet.

En este contexto, es importante contar con una agencia SEO como Otternative Marketing, que ofrece un servicio completo de optimización de sitios web para ganar visibilidad con los motores de búsqueda de SEO Barcelona.

¿Cuáles son los pilares del posicionamiento SEO? La planificación de estrategias SEO sirve para aumentar las visitas orgánicas a un sitio web, impulsar el reconocimiento de una marca y lograr que esta destaque entre sus competidores. Las agencias SEO y de marketing digital como Otternative Marketing se especializan en aplicar técnicas de posicionamiento online desde distintos frentes.

El SEO on page, por ejemplo, es el que se aplica dentro del sitio que se quiere impulsar, y atiende a criterios de relevancia y calidad. Las acciones off page, en cambio, son operaciones que ayudan a que una página gane reputación y autoridad mediante el enlace a sitios externos, relacionados con la búsqueda del usuario.

Los expertos de Otternative Marketing, además, trabajan distintos aspectos del SEO técnico, que se encarga de brindar una buena experiencia al usuario que navega por la página. Que el sitio sea responsive, cargue rápido y que su estructura web esté bien construida son distintas maneras de informar a los motores de búsqueda que el sitio es de calidad.

Mejorar el posicionamiento orgánico con servicios de agencias SEO Convertirse en un negocio con una página web de referencia no es una tarea fácil. La manera más rápida de lograr este objetivo es invertir en profesionales que puedan dar visibilidad al sitio mediante distintas estrategias. La importancia de aparecer en las primeras posiciones del SERP (search engine results page, en sus siglas en inglés) radica en que el 75 % de las personas que hacen una búsqueda en Google no pasa de la primera página de resultados. Dentro de esta primera página, el 28,5 % de los usuarios hace clic en la primera opción, el 15,7 % en la segunda y tan solo un 2,5 % llega a consultar el décimo.

Si bien el posicionamiento SEO funciona de manera orgánica, sin pagar, como ocurre con las herramientas de SEM, esto no significa que no sea necesaria una inversión. Poner en práctica las distintas estrategias requiere desplegar una gran cantidad de trabajo y recursos.

Delegar estos aspectos en profesionales del marketing y agencias SEO ayuda a dar visibilidad tanto al sitio web como a la empresa que los contrata, de forma más eficiente y con campañas mejor dirigidas. En un mundo informático globalizado, es fundamental contar con expertos como los de Otternative Marketing, que ayudan a llegar a un público mucho más amplio.



