Entrevista a Ángel González, CEO de GlobátiKa Peritos Informáticos, sobre la función y características de un perito informático

¿Cuáles son las características de un perito informático profesional?

Un perito informático es aquel profesional cualificado, experto en materia informática y de telecomunicaciones, cuyo cometido es el de dar el soporte necesario tanto a particulares como a organizaciones o empresas cuando ocurre un litigio en el que median pruebas tecnológicas.

Este profesional es quien se ocupa de explicar y asesorar al juez, de la manera más clara y sencilla, de forma que pueda ser comprendida por personas no expertas en informática, sobre los resultados del análisis forense que se ha llevado a cabo y que presenta en su informe pericial.

En España, la profesión de informático no se encuentra regulada, como lo están las de médicos, abogados, fisioterapeutas, etc. Por lo que no existe una titulación requerida para esta profesión. Esto se debe a que la informática es un campo que avanza tan sumamente rápido que una titulación por sí sola sería incapaz de estar al día en cuanto a tecnología se refiere.

Todos tenemos conocimientos de hackers que han logrado grandes hazañas en cuanto a penetración de sistemas, intrusión en servidores de todo tipo, incluso público, cuya única titulación es la de la experiencia delante de la pantalla y el aprendizaje diario. En cualquier caso, todo nuestros peritos informáticos tienen, como mínimo, formación superior, certificaciones específicas y universitarias dentro del marco de la informática forense, el audio forense, la ciberseguridad y la violencia de género digital.

Lo que sí es necesario para el ejercicio de la profesión de perito informático en España, como en otras análogas, es tener un seguro de responsabilidad civil y estar dado de alta en las listas de los decanatos de las provincias donde se ejerce la profesión, según el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ahora bien, la característica más importante que debe tener un perito informático profesional, y que por supuesto tiene nuestro equipo de peritos en GlobátiKa Lab, es la de seguir y cumplir las normativas que proporcionan las pautas para el análisis y manejo de las evidencias digitales.

Así pues, un perito informático, a la hora de manejar pruebas digitales, debe cumplir con la ISO/IEC 27042:2015, que proporciona orientación sobre el análisis y la interpretación de las evidencias digitales, de una manera que aborda cuestiones de continuidad, validez, reproducibilidad y repetibilidad. La ISO/IEC 27037:2012, en relación con el Perito Informático y el cumplimiento de la cadena de custodia, además otras tantas normativas ISO 27037 e ISO 27042.

¿Qué diferencia a GlobátiKa Peritos Informáticos?

Puedo afirmar sin lugar a duda que, si algo que diferencia a GlobátiKa Peritos Informáticos, es su valor humano y el equipo de profesionales altamente cualificados y en constante formación que compone la empresa.

Para nosotros, ayudar al cliente es una satisfacción, sabiendo que si necesitan de un perito informático es porque están inmersos en una difícil situación donde la certificación y validación de sus pruebas puede marcar la diferencia en el proceso judicial. También es un orgullo poder ayudar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que es imposible atender por parte de estos la gran cantidad de casos en los que la peritación informática es necesaria.

Por eso no solo nos encargamos de la parte técnica, que es nuestra labor, sino que acompañamos al cliente o sus abogados durante el proceso, explicando cómo, por qué y para qué se debe realizar el análisis forense en cada caso, y la posterior explicación y ratificación en sede judicial ante el juez.

¿Cuáles son los casos más comunes que llegan al gabinete pericial?

Tras más de 800 casos resueltos con éxito a la fecha de publicación de esta entrevista, podemos decir que nuestro abanico de operaciones es muy amplio, y que va desde peritaciones que podemos realizar en un día a un dispositivo móvil, hasta casos sumamente complejos de seguimientos, triangulaciones, análisis morfológicos o inteligencia artificial, que requieren de exhaustivos estudios forenses de las complejas pruebas digitales.

Si hablamos de tipología de casos comunes, los podemos agrupar en tres grandes grupos.

La peritación de datos: esto incluye el análisis forense y certificación de imágenes, vídeos, audios, PDF, documentos adjuntos en email. Así se valida la autenticidad de los documentos en tiempo y forma.

El robo o recuperación de datos informáticos: donde, por ejemplo, podemos probar que un exempleado se ha llevado información de la empresa. O recuperar los archivos de discos duros, servidores, etc.

Y, por último, los casos de violencia de género digital: donde nos encontramos casos de acoso por redes sociales, injurias, calumnias, denuncias falsas, localización de números ocultos o privados, espionaje del teléfono con app de seguimiento y geolicalización.

GlobátiKa Peritos Informáticos tiene una herramienta de localización de números ocultos y privados, llamada Séquiéneres.es, con la que podemos ayudar a la Guardia Civil y la Policía Nacional a agilizar el procedimiento de localización del número oculto en tan solo unas pocas horas. Esto es sumamente importante cuando están recibiendo mujeres o menores llamadas continuas con amenazas. Séquiéneres.es es una plataforma pionera en España, en la que el servicio se hace de forma humana y se atiende al cliente ayudándolo, guiándolo y tranquilizándolo con asistencia del equipo de expertos y asesores que componen GlobátiKa Lab. Los servidores de Séquiéneres.es se encuentran en Madrid y Sevilla, y permiten la localización del número, grabación de la llamada, el operador telefónico y la certificación de la misma. A la hora de realizar el informe, también se realiza la transcripción del contenido del audio que se presentará como prueba judicial en caso de denuncia.