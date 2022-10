‘No os podéis perder el libro’, las declaraciones del actor Bernardo Acuyo acerca de la obra ‘Padre del seminario al narcotráfico’ de José Antonio Kapelo Emprendedores de Hoy

martes, 4 de octubre de 2022, 13:48 h (CET)

La primera entrega de la trilogía creada por el escritor José Antonio Kapelo es una novela negrallamada Padre. Del Seminario al narcotráfico.

Este libro recorre las memorias de un narcotraficante español y es un relato de ficción basado en hechos reales. El personaje principal es Antonio, que en la primera parte de la historia pasa de ser un adolescente con ansias de poder a un hombre respetado en el mundo criminal.

Recientemente, se ha presentado el booktrailer de este primer libro de la trilogía. En este cortometraje, el actor español Bernardo Acuyo ha interpretado a Antonio, el personaje central. “No os podéis perder el libro porque Antonio es un personaje maravilloso que está muy bien compuesto”, ha dicho Bernardo en una entrevista publicada en el canal de YouTube de José Antonio Kapelo.

Sobre la interpretación de Antonio en la primera parte de la novela Padre por Bernardo Acuyo En una conversación distendida con la entrevistadora Cristel Russo, parte del equipo de José Antonio Kapelo, el actor Bernardo Acuyo ha comentado su experiencia al interpretar a Antonio en la primera parte de esta novela negra. “Me he acercado muy fácil al personaje porque todas las personas estamos compuestas de los mismos sentimientos. Me costó llegar a encontrar ciertas cositas de Antonio, pero cuando lo encontré fue como abrir un regalo”, ha contado el actor.

Por otra parte, la interpretación de este personaje, que pasa de seminarista a narcotraficante puede suponer un dilema moral. Al respecto, Bernardo ha dicho que “todos los actores tienen el reto de pasar una frontera ética al abordar distintos personajes”. Además, el intérprete ha comentado que la aceptación del papel generó cierto revuelo en su círculo íntimo, debido a la complejidad del personaje.

Bernardo también ha asegurado que su vínculo con el personaje de Antonio no termina aquí. “Por supuesto que quiero trabajar en una segunda parte. Ya me han adelantado algunas cositas. Puede decir que hay nuevos personajes que van a hacer ver a Antonio de manera diferente porque en la segunda parte se da el crecimiento del personaje”, ha revelado.

Los proyectos de Bernardo Acuyo para el presente y el futuro En esta entrevista, el intérprete ha contado que hoy en día se encuentra trabajando en un musical con el que está de gira por España. En esta obra, Bernardo aprovecha su talento para el canto y cuenta con el papel protagónico. “También me han ofrecido participar en cortometrajes”, ha agregado Bernardo.

A modo de cierre, el actor ha comentado que “la vida del actor va cambiando todo el tiempo” y que a día de hoy está “muy entusiasmado” con los proyectos que le depara el futuro. Uno de ellos es la segunda parte de la trilogía de novela negra escrita por José Antonio Kapelo, que actualmente se encuentra en etapa de producción.



