Beltone cierra el círculo de su gama Imagine y lanza Beltone Achieve Comunicae

martes, 4 de octubre de 2022, 16:34 h (CET) Este otoño, Beltone estrena producto por partida triple: lanza sus primeros audífonos intra recargables, acerca el sonido natural al formato CIC y presenta Beltone Achieve, marcando un nuevo hito del sector en cuanto a inteligibilidad de las conversaciones en entornos ruidosos Beltone ha reinventado los audífonos personalizados con el lanzamiento en España de los nuevos audífonos Beltone Imagine hechos a medida y recargables.

Audífonos hechos a medida, recargables

Los nuevos intras recargables de Beltone Imagine son muy cómodos para un uso diario prolongado del paciente. Su carcasa está fabricada según las medidas del canal auditivo del usuario, de manera que puede usarlo con gafas, o mascarilla, sin miedo a posibles pérdidas accidentales. Cuenta con una conectividad fácil, incluido el teléfono manos libres, llamadas FaceTime para iPhone y iPad*, y transmisión directa del sonido a iPhone y iPad o smartphones Android™. Las baterías tienen una gran capacidad de carga. Incluso los usuarios más conectados podrán olvidarse de cargar sus audífonos durante todo un día de uso. Además, el cargador también se personaliza para el usuario, con formas interiores creadas ad hoc para que coincidan con el diseño de los audífonos. Pero, lo más importante de todo es que la nueva gama acerca el sonido natural de Beltone Imagine a este nuevo formato.

CIC

Y, para quienes quieren volver a oír como cuando no necesitaban audífonos, pero que nadie sepa que los usan, la marca danesa ha sido capaz de introducir la tecnología de Imagine y de su audición orgánica en un formato CIC.

Beltone Achieve, o la importancia de los detalles

La nueva ayuda auditiva de Beltone se llama Beltone Achieve. Ha sido diseñada para que los pacientes tengan la mejor atención auditiva que hoy es posible, ya desde el primer ajuste. La firma danesa marca, con Achieve, un hito en su camino hacia el Sonido Natural. "Nuestra solución auditiva continúa ofreciendo una solución personalizada de Beltone e inspirada en la manera en la que cada persona oye", explica Yuste.

Escuchar el habla en situaciones ruidosas puede ser difícil para quienes sufren de pérdida auditiva. Beltone Achieve lleva la claridad del sonido un paso más allá para ayudar a estas personas a escuchar mejor en entornos ruidosos. En este sentido, el audífono, inicialmente en formato RIE, marca tres hitos tecnológicos, aportando la mejor comprensión del habla en situaciones ruidosas que Beltone haya creado jamás, una claridad auditiva alrededor incomparable (1), y una percepción más natural de la propia voz (2).

Beltone Achieve ha sido diseñado para adaptarse a los usuarios de audífonos y a sus estilos de vida, acomodándose perfectamente en la oreja, resistiendo a la intemperie, y facilitando su colocación con el sistema Check My Fit, disponible en la aplicación Beltone HearMaxTM.

El audioprotesista, con la aplicación, saca una foto de cómo queda el audífono, que se toma como referencia, para ayudar al usuario cuando tiene que hacerlo sólo en casa. El teléfono que la colocación es correcta. De colores atemporales y versátiles, Beltone Achieve complementa a cada cliente con su estilo.

La conectividad es otro de los puntos fuertes del audífono. Los usuarios pueden permanecer conectados dondequiera que estén y disfrutar de llamadas telefónicas nítidas, llamadas manos libres para iPhone y iPad** y transmisión directa desde sus dispositivos móviles

*Las llamadas con manos libres Beltone Achieve son compatibles con iPhone 11 o posterior, iPad Pro de 12,9 pulgadas (5.ª generación), iPad Pro de 11 pulgadas (3.ª generación), iPad Air (4.ª generación), iPad mini (6.ª generación) o posterior, con actualizaciones de software iOS 15.3 y iPad iOS 15.3 o posterior.

1. Jespersen y otros (2022)

2. Groth y otros (2022)

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La endoscopia es cien veces más segura que la cirugía a la que reemplaza Beltone cierra el círculo de su gama Imagine y lanza Beltone Achieve Polkadot invita a los desarrolladores a Lisboa para explorar nuevas vías para su tecnología multicadena Los días 22 y 23 de octubre, Marvão acogerá el XIII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas medievales Allianz Partners celebra su Semana BE con un ‘stand de la salud emocional’