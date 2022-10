La endoscopia es cien veces más segura que la cirugía a la que reemplaza

Según el coordinador de las XIII Jornadas de Endoscopia Avanzada, el doctor Sarbelio Rodríguez Muñoz Las complicaciones de la endoscopia avanzada son fácilmente controlables y mucho menos frecuentes que la cirugía a la que reemplazan, llegando a ser una técnica cien veces más segura. Así lo afirma el doctor Sarbelio Rodríguez Muñoz, jefe de servicio de Aparato Digestivo del Hospital Ruber Juan Bravo y coordinador de las XIII Jornadas de Endoscopia Avanzada, que tendrán lugar en Madrid los próximos 6 y 7 de octubre. La endoscopia avanzada se ha convertido en el tratamiento estándar de los cánceres precoces del tubo digestivo, permitiendo resolver los problemas que aparecen como consecuencia de las cirugías. Y su uso ha aumentado también en el tratamiento de la obesidad con resultados a medio y largo plazo cada vez mejores, según explica el doctor Rodríguez. Estos procedimientos incluyen la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), la ecoendoscopia, la colocación de prótesis digestivas, la enteroscopia, la resección mucosa endoscópica (REM) de lesiones complejas, la disección submucosa endoscópica (DES), la miotomía peroral endoscópica (POEM) o la endoscopia bariátrica)

Las jornadas, que cuentan con el apoyo de Laboratorios Norgine, tienen como objetivo ayudar a mejorar la práctica diaria de la endoscopia terapéutica mediante sesiones teóricas y operaciones en directo, llevadas a cabo por algunos de los endoscopistas con más prestigio de España y del mundo, como el doctor Chiba de Japón o el doctor Michel Kahaleh, de Estados Unidos.

La preparación de la colonoscopia

En el simposio que tendrá lugar el viernes 7 a las 12:30, los expertos debatirán sobre la importancia de la preparación de la colonoscopia, una prueba que ha demostrado gran eficacia en disminuir la mortalidad y en reducir la incidencia del cáncer colorrectal[i].

La guía de la European Society for Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)[ii] destaca la necesidad de individualizar el tipo de preparación de la colonoscopia dependiendo del perfil del paciente y de las patologías concomitantes existentes. Además, señala que en la efectividad diagnóstica de esta prueba es clave la calidad de la preparación.

"Una mala preparación de la colonoscopia provoca que el endoscopista no tenga una visión completa de todo el colon, con lo que debe repetir la prueba o, si hay una lesión, no puede tratarla en las condiciones adecuadas", advierte el doctor Sarbelio Rodríguez.

"De este modo, tener una preparación de la colonoscopia de calidad, próxima a lo ideal en la práctica diaria es fundamental para tratar más y mejor a todos los pacientes con lesiones precoces del tubo digestivo, que se están detectando con muchísima frecuencia gracias a los programas de cribado", añade el experto.

Por último, en las jornadas también será dedicada una mesa de debate a discutir si los servicios de los endoscopistas están bien pagados por las aseguradoras. Frente a otras especialidades, como los anestesistas, los endoscopistas no tienen un precio mínimo por sus servicios y denuncian que tienen muchos problemas para cobrar procedimientos diagnósticos especiales, distintos a los practicados de forma más frecuente, en el día a día.

