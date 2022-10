Las cerraduras y pestillos para barcos de Nova Argonautica

Las embarcaciones, como cualquier otro medio de transporte, requieren de un minucioso cuidado y mantenimiento para prolongar su vida útil y evitar cualquier tipo de imprevisto durante la navegación.

Por este motivo, la tienda online Nova Argonautica, con más de 20 años de experiencia en el sector, ofrece un amplio catálogo de accesorios náuticos entre los que se incluyen las cerraduras y pestillos para barcos, fabricados bajo altos estándares de calidad y a precios asequibles.

¿Por qué es importante contar con cerraduras y pestillos para barcos? Muchas veces, las condiciones de navegación se vuelven hostiles y pueden provocar múltiples inconvenientes. Un ejemplo de ello es la apertura o cierre repentino de las puertas, tapas, arcones, cofres, armarios o cualquier otro objeto de la embarcación debido a un movimiento brusco ocasionado por las olas.

Para prevenir estas situaciones y proteger los elementos a bordo, es recomendable colocar cerraduras y pestillos para barcos, los cuales además de permitir mantener cerradas las puertas, también aportan un plus de seguridad que evita que aquellas personas que no disponen de la llave no puedan acceder al contenido de los habitáculos de la embarcación. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de crear diferentes ambientes y dotar de mayor intimidad cada espacio.

No obstante, si lo que se desea es un sistema sencillo, cómodo y que no requiera del uso de llaves, en la tienda se pueden encontrar diversas alternativas, ya sean pestillos, bloqueadores magnéticos, cerraduras de compresión, entre otras.

Uno de los aspectos más sobresalientes de las cerraduras y accesorios de Nova Argonautica es que están fabricados con materiales de excelencia como el acero inoxidable y el latón cromado, por lo que presentan una mayor durabilidad en ambientes húmedos y corrosivos como el entorno marino y los convierte en la opción ideal para distintas aplicaciones náuticas.

Cerraduras y pestillos de calidad En la plataforma online de la empresa es posible explorar un amplio catálogo con más de 40.000 productos destinados a la industria náutica y disponibles para cualquier persona que resida en el continente europeo. Además, todos los artículos son elaborados por marcas que gozan de un alto reconocimiento en Europa y EE.UU., como Motomarine, Southco y Foresti e Suardi, lo que garantiza una máxima calidad y eficacia.

Asimismo, en Nova Argonautica cuentan con una garantía de dos años y un plazo de devolución de hasta 14 días en todos los productos y ofrecen un servicio de atención personalizado a través de diferentes medios para orientar a los usuarios en la compra de aquellos artículos que mejor se adapten a sus necesidades.