Silbon y Mó se alían para lanzar al mercado una colección cápsula de gafas exclusivas

martes, 4 de octubre de 2022, 13:53 h (CET) La campaña de lanzamiento 'Mó x Silbon' ha contado como embajadores con el propio Pablo López, CEO de Silbon, el galerista Enrique del Río, la influencer gastronómica María Gálvez de Goutdhestia y el creador digital y fotógrafo Guzmán Colilla Mó, la marca exclusiva de gafas de Multiópticas, y la firma de ropa de alta calidad y diseño Silbon lanzarán al mercado una colección cápsula de gafas exclusivas en la que reivindican los clásicos atemporales. La colección cápsula Mó x SILBON representa la imagen de "un público clásico que se mantiene fiel a su estilo personal, pero que no deja de ser actual y de adaptarse a las últimas tendencias".

La colección, al igual que la línea de ropa de SILBON, está destinada a "un público que por su estilo de vida se encuentra en constante actualización y cambio", según han explicado. Así, la cápsula presenta propuestas que se adaptan a los outfits Tailoring más formales para las grandes citas; pasando por los looks Business del día a día y llegando a propuestas Weekend para los looks más urbanos y atrevidos.

Mó x SILBON está enfocada en el arte de reinventarse. "Estar actualizados, creando e ideando". En este caso, la colección es elegante y sofisticada, tanto para situaciones formales como informales donde abundan los print carey y las formas clásicas.

Según ha indicado el CEO de la firma de moda de origen cordobés, Pablo López, "esta colaboración es una nueva oportunidad de fusionar diseño y calidad, haciendo posible, además, que nuestros modelos de gafas lleguen a más ciudades gracias a la red de puntos de venta Mó, que cuenta en la actualidad con 550 tiendas".

Para esta ocasión, Mó y SILBON han propuesto siete modelos de sol, algunos unisex y otros para mujer, y dos graduados. Las gafas estarán disponibles en tiendas Mó y en puntos de venta Silbon, tanto físicos como online.

La campaña de lanzamiento ha contado como embajador con el propio Pablo López quién acoge como anfitriones a tres emprendedores españoles de sectores y perfiles muy diferentes, que tienen en común el "estar actualizados y elpoder de reinventarse cada día en su sector para seguir creciendo", según han explicado. Desde el galerista Enrique del Río, la influencer gastronómica María Gálvez de Goutdhestia y el creador digital y fotógrafo Guzmán Colilla.

La colección

Mó Victoria: Elegante y sofisticada, es gafa femenina apta tanto para ocasiones formales como informales y queda perfecta tanto en entornos urbanos como en playas exóticas lejanas. La forma encantadora y las diferentes variantes de color hacen de Victoria el modelo perfecto para mujeres atrevidas y seguras. Fabricada en acetato grueso en carey oscuro. Varillas de acetato con detalle de placa de metal y logo laminado en varilla derecha. Lentes polarizadas verde.

Mó Ellie: Gafas femeninas con silueta retro para una personalidad poderosa que resiste la prueba del tiempo con su forma icónica, un marco llamativo de proporciones audaces y diseño distintivo. Está compuesta por acetato grueso en negro o carey oscuro. Varillas de acetato con detalle de placa de metal y logo laminado en varilla derecha. Lentes polarizadas.

Mó Pratt: Opción tanto en sol como en graduado en versión unisex.Presenta un diseño ligero pero resistente, cuenta con lentes polarizadas que le dan un aspecto distintivo. Para el aventurero con un sentido sólido de su pasado y una visión sin restricciones de a dónde lo llevará la vida.

Fabricada en acetato con detalle de metal pin en el codo dándole un look más personal. Las varillas tienen detalle del logo en color dorado. Lentes polarizadas.

Mó Trinity: Opción tanto en solo como en graduado en versión unisex. Un clásico actualizado. Presentan un diseño ligero más rectangular, cuentan con le lentes polarizadas.

Mó Kelvin: Gafas clásicas con un toque contemporáneo por su diseño de doble puente y lentes redondas. Ideal para los más aventureros, tanto en el estilo como en la vida.

están fabricadas en metal con marco de acetato. Lentes polarizadas verdes.

Mó Edgredge: Es una interpretación contemporánea de un marco clásico de estilo aviador que presenta un puente doble para una mayor resistencia estructural. Lo suficientemente versátil como para adaptarse al estilo de vida y las necesidades del hombre moderno, es una opción elegante para cada ocasión.

Está fabricada en acetato con detalle de metal pin en el codo dándole un look más personal. Las varillas tienen detalle del logo en color dorado. Lentes polarizadas verdes..

Mó Andrew: La nueva interpretación de esta montura masculina con influencia retro contemporánea, montura de acetato y agudo puente nasal en forma de ojo de cerradura.

Con detalle de metal pin en el codo dándole un look más personal. Las varillas tienen detalle del logo en color dorado.

Silbon, que nacía en córdoba en 2009 con una inversión inicial de 3000 mil euros cerraba 2021 con una facturación bruta de 18 millones de euros y apunta a los 25 millones de euros de facturación total para el presente ejercicio. Una empresa de más de 180 empleados con sedes físicas en Madrid, Córdoba y oficina de gestión virtual en el metaverso Horizon.

Dirigida por su CEO y cofundador Pablo López, Silbon continúa abriendo mercado con nuevas líneas y venta y diversificando con nuevas aperturas de tiendas físicas por toda la geografía española. Actualmente,la red de Silbon está compuesta por veintiséis tiendas propias, doce corners en El Corte Inglés y tres establecimientos en formato outlet.

Los planes de la empresa también pasan por aumentar los puntos de venta de su línea femenina, que actualmente tiene presencia en un corner en El Corte Inglés de Nervión, en Sevilla. Antes del cierre de año, Silbon abrirá otros dos corners de esta división, en Córdoba y Madrid.

Igualmente, Silbon se consolida como líder retail pionero en digitalización y tecnología reforzando la operatividad de su ecommerce, uno de los focos de crecimiento de la empresa, que actualmente supone el 26% del total de las ventas y posicionándose como la primera marca de moda andaluza en estrenar tienda virtual en el metaverso Decentraland.

La internacionalización también forma parte de los planes de la compañía andaluza. Desde agosto de 2021, Silbon opera con un establecimiento en París en la rue de Marseille, 14, una de las áreas comerciales y sociales más modernas, juveniles y trendy de la ciudad de la luz, junto al canal de Saint Martin; y no descarta, a medio plazo, su inmersión en otros territorios como Portugal o Latinoamérica como puntos de crecimiento internacional.

