Por qué tener un sitio web y cuáles son los beneficios para una empresa

martes, 4 de octubre de 2022, 12:31 h (CET)

¿A quién no le gustaría que el negocio por el que tanto ha trabajado, tenga una óptima visibilidad online, además de lograr informar correctamente sobre los productos o servicios que están ofertando para cerrar ventas?

Es fácil adivinar que la respuesta es si… Y esa, es la explicación más simple de por qué vale la pena invertir en una página web.

La magia de la tecnología, especialmente en el mundo empresarial, facilita el desarrollo de la presencia online, independientemente del tiempo que lleven en funcionamiento las empresas. Para estar a la vanguardia y permanecer vigentes con competitividad en el mercado, es decisivo contar entre sus recursos con una plataforma digital, que permita optimizar los procesos internos de la compañía y acceder a un sin número de oportunidades y prospectos calificados.

Como respuesta y alternativa de solución, la compañía especializada en el desarrollo páginas web, Tienwi, detalla la importancia de tener presencia en línea y/o actualizar su web actual para mejorar los resultados:

¿Cuáles son los beneficios de contar con una página web? Según información oficial, 7.676 mil millones de personas usan internet en todo el mundo, alcanzando una penetración del 57 %. Lo que quiere decir que un alto porcentaje de la población global lo emplea, no solo para entretenerse, sino para ejecutar sus actividades diarias. Antes de comprar un producto o adquirir algún servicio, es común acceder a la web para conocer las opciones disponibles e incluso enterarse de la reputación de una empresa, por eso, Tienwi muestra las ventajas de tener una página web.

En primer lugar, es el sitio oficial donde se publica información puntual de la marca, es decir: el stock de productos disponibles, sus características y los contactos directos con atención inmediata. Es como tener una vitrina del negocio o una tienda en línea, abierta las 24 horas del día.

En segundo lugar, a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram, se puede compartir información de interés, pero la página web, es el único activo digital de propiedad de la empresa, en el cual se difunde información relevante como productos y servicios de la compañía.

Asimismo, también se disminuyen costes eliminando intermediarios como: marketplaces o terceros, permitiendo competir con mejores precios.

En cuarto lugar, se pueden determinar mejor los segmentos de mercado o público específico, sabiendo lo que buscan, atendiendo de forma oportuna sus necesidades, gustos e intereses, logrando así, la fidelización del cliente.

Asimismo, abre otros segmentos de mercado, a través de una página web, se puede vender publicidad a otros negocios o empresas.

Por último, cuenta con un plus o valor agregado, que es la optimización del presupuesto, pues entre los medios masivos de comunicación tradicional tales como: radio, prensa escrita o televisión, resulta que internet es la más económica y pertinente tanto en tiempo como en cobertura.

Hasta aquí, se nota la importancia de tener un sitio web, pero es importante conocer que un alto porcentaje de las personas que buscan en internet, solo acceden a los primeros links de búsqueda. Por tal motivo, optimizar y posicionar una página web, asegura su efectividad.

La importancia de la efectividad y optimización web Mantener una página web optimizada permite conservar un alto número de compradores interesados y atraer usuarios entre los buscadores.

Este proceso se relaciona con la rapidez que debe facilitar la página, porque al realizar una búsqueda se espera que los resultados sean inmediatos; si la web no ofrece agilidad, los usuarios abandonan el portal. Además de obtener una carga más rápida, se desarrolla una mayor usabilidad y una estructuración de contenidos más eficiente. Aunado a esto, el SEO (posicionamiento en Google y motores de búsqueda) es una herramienta que se implementa para ubicar la web entre los primeros lugares del buscador.

En todo caso, la presencia online es una necesidad que tienen todas las empresas y mantener optimizados los procesos es una forma de generar ventas.

Tienwi es una empresa especializada en diseño, desarrollo web y software a la medida. En su portal web, se puede encontrar toda la información relacionada con sus servicios, en un lenguaje de fácil interpretación para cualquier tipo de negocio.



