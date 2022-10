DHL Freight introduce el servicio GoGreen Plus para descarbonizar el transporte por carretera Comunicae

martes, 4 de octubre de 2022, 13:10 h (CET) Los clientes podrán tener ahora acceso a los servicios GoGreen Plus para el transporte por carretera con DHL Freight, tras el éxito de la implementación en el transporte marítimo y aéreo. GoGreen Plus es parte de la hoja de ruta de sostenibilidad a medio plazo del Grupo Deutsche Post DHL para 2030, que tiene como objetivo cero emisiones netas para 2050. DHL Freight, uno de los principales proveedores de servicios de transporte de mercancías por carretera de Europa, presenta el servicio GoGreen Plus para reducir las emisiones de CO2 del transporte por carretera. Esto se consigue mediante el insetting de carbono, es decir, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a través de inversiones en tecnologías y combustibles verdes para el transporte por carreteras. A diferencia del offsetting, que ayuda a compensar las emisiones de carbono a través de proyectos climáticos en todo el mundo, el insetting se centra en la descarbonización del transporte de mercancías por carretera mediante la inversión en tecnologías y combustibles de baja y cero emisiones, como son los vehículos eléctricos, de biogás (Bio-LNG o Bio-CNG) o de aceite vegetal hidrotratado (HVO).

"Este es un hito importante para los objetivos de sostenibilidad de nuestra empresa. Con la introducción de GoGreen Plus en DHL Freight, desde el Grupo Deutsche Post DHL podemos ofrecer a nuestros clientes servicios de transporte neutros en carbono en todos los tipos de transporte, estando así alineados con los objetivos de la COP 21 de París para limitar el calentamiento global. Estoy muy orgulloso de que seamos una fuerza impulsora para la transformación sostenible de nuestra industria. Estamos haciendo que los servicios GoGreen Plus estén disponibles para cada producto de transporte de nuestra empresa, ya sea Eurapid, Euroconnect o Euroline. Nuestros proyectos verdes de transporte por carretera ya son muy populares entre nuestros clientes, y estamos deseando expandir los servicios GoGreen Plus a toda nuestra cartera de productos", dice Uwe Brinks, CEO de DHL Freight.

La hoja de ruta de tecnología sostenible de DHL Freight define soluciones específicas climáticamente inteligentes, como aumentar la eficiencia de carbono mediante el uso de análisis de datos, o invertir en tecnologías puente y otras soluciones más a largo plazo como camiones de hidrógeno, que resultan en operaciones y servicios por carretera sostenibles. En los últimos años, DHL Freight ha sido pionera en numerosos proyectos verdes de transporte de mercancías por carretera, como el producto Skicka Grönt en Suecia desde 2018, que ha ayudado a reducir significativamente las emisiones de carbono con la introducción de camiones eléctricos, de biogás y de HVO a la flota.

El servicio GoGreen Plus forma parte del objetivo de sostenibilidad del Grupo Deutsche Post DHL de alcanzar cero emisiones netas para 2050. Se basa en el principio de desplazamiento: cuantos más clientes reservan el servicio, más combustible alternativo o tecnología limpia se utiliza, lo que resulta en cadenas de transporte más verdes. Los clientes de DHL Freight son parte de un camino que tiene como objetivo hacer que el transporte sea lo más sostenible posible. Al ofrecer informes detallados sobre carbono, DHL Freight ofrece a los clientes transparencia y conocimiento sobre la cantidad de emisiones evitadas. Al mismo tiempo, la reducción de emisiones también ayuda a los clientes de DHL Freight a trabajar para lograr sus propios objetivos climáticos.

En línea con su estrategia de sostenibilidad y con el objetivo de una logística de cero emisiones netas para 2050, el Grupo Deutsche Post DHL quiere ofrecer una alternativa verde para todos sus productos y servicios en todas las divisiones. Es por eso por lo que también otras divisiones como DHL Global Forwarding y Post + Parcel Germany han introducido el servicio GoGreen Plus para sus clientes. La oferta de productos GoGreen Plus es parte de la hoja de ruta de sostenibilidad a medio plazo del Grupo para 2030 y contribuye al subobjetivo de cubrir al menos el 30% de las necesidades de combustible con combustibles sostenibles. Para reducir las emisiones de CO2 según el Acuerdo Climático de París, el Grupo invertirá 7.000 millones de euros en combustibles sostenibles y tecnologías limpias para 2030.

