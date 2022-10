Novakid: personalización para el aprendizaje y la evolución del alumno Comunicae

El mejor aprendizaje es aquel que se da de forma activa y consciente, en un entorno que fomente la creatividad y el disfrute y se potencien las habilidades del aprendiz en función de sus intereses y necesidades.

Los sistemas educativos se encuentran en continua evolución en busca de mejores métodos de enseñanza y, apoyándose en los avances de la neurodidáctica, apuestan cada vez más por aquellos formatos en los que se estimulan la interacción, la curiosidad y la diversión.

Estudiar y aprender un idioma extranjero nuevo, es una tarea compleja, que cuenta con 5 aspectos básicos: gramática, escritura, expresión oral, comprensión oral y escrita, todos ellos relevantes e imprescindibles. Es normal que haya algunos puntos débiles, por ejemplo, algunos son mejores leyendo, por lo que pueden captar la idea principal de textos extensos en poco tiempo, pero se quedan sin palabras cuando necesitan pronunciar tan solo un par de palabras; por el contrario, otros pueden encontrar que hablar es lo que mejor se les da, pero les cuesta la comprensión.

Cada estudiante tiene su propio camino de aprendizaje individual, y cualquier problemática o circunstancia que se necesite mejorar se puede reforzar con la personificación del proceso educativo. La importancia que tiene adaptar el aprendizaje, la velocidad, las veces de revisión y práctica y las temáticas es imprescindible para el éxito y la satisfacción personal del niño.

¿Cómo utiliza Novakid la personalización en la enseñanza del inglés?

Para obtener el máximo resultado en las clases, es de gran importancia tener en cuenta tres aspectos fundamentales: el contenido debe ser apropiado para la edad, el nivel de preparación, y las características de todos y cada uno de los alumnos. En Novakid, los algoritmos de aprendizaje automático, combinados con la retroalimentación del profesor, ayudan a lograr exactamente esos objetivos.

"Todos los ejercicios que se le asignan al estudiante se encuentran dentro de las amplias categorias relacionadas con los aspectos básicos del lenguaje. Cada una de estas categorías también cubre varios subtemas que se evalúan: por ejemplo, leer no significa simplemente leer un texto y responder correctamente a las preguntas, sino que también se presta atención a cómo suenan las letras y se reconocen los nombres de las letras o cómo se utiliza el vocabulario", comentó Amy Krolevetskaya, cofundadora y jefa de investigación y metodología lingüística de Novakid.

Posteriormente, y basándose en el desempeño mostrado durante la unidad, el algoritmo elige cuáles son las partes en las que el estudiante tiene que trabajar y asigna ejercicios de mejora. Así, el estudiante no tiene que repasar todo lo que ya sabe y se centra sólo en los aspectos que más le cuestan. En caso de que haya problemas significativos con una categoría en particular, entonces el estudiante recibe más apoyo, tiene tanto la lección adicional como los ejercicios que necesita mejorar. Para Novakid es de suma importancia mejorar las habilidades de expresión oral, por eso en esta categoría, si un alumno falla en un tema, la lección adicional se asigna de inmediato.

Si bien la personalización ya ha demostrado ser altamente eficiente para brindar excelentes resultados, Novakid está trabajando actualmente en la implementación de soluciones de voz a texto y software de reconocimiento de emociones para llevarlo al siguiente nivel. El proceso de personalización es completamente invisible para el niño, por lo que ayuda a crear un ambiente cómodo que resulta en un proceso de aprendizaje fluido y consigue mejores resultados.

