Season Restaurante Barcelona prepara su carta de otoño – invierno 2022

martes, 4 de octubre de 2022, 09:26 h (CET)

Gracias a un amplio margen de alternativas en el mercado local y turístico, y una variedad de comidas mediterráneas que llaman la atención del resto del país y del extranjero, la ciudad de Barcelona cuenta con una gastronomía destacada.

En este sentido destaca Season Restaurante, en el corazón de l’Eixample. Este restaurante se ha convertido en un ícono en el sector de la cocina, definiéndose como «un restaurante original donde se sirven tapas para compartir, elaboradas con productos frescos y naturales de temporada«. Puesto que, tal y como indica su nombre, se centran en el cambio temporada a temporada de su carta.

Desde los clásicos hasta las tapas de vanguardia, la amplia carta que ofrece Season Restaurante en Barcelona Como bien menciona su nombre, Season es un restaurante que varía su carta según la temporada. Actualmente, está preparando la carta otoño – invierno 2022, con los ingredientes acordes a la época el año, con el objetivo de sorprender a sus clientes. Desde el local ya dan un pequeño avance exclusivo de los platos que ofrecerán a sus clientes, siendo un total de 30 opciones dentro del restaurante de cocina de autor. Con esto, invitan a las personas a ir entre amigos y probar los distintos tipos de tapas para compartir, además de sus opciones vegetarianas y veganas, muy bajas en grasas y colesterol. Todo preparado por el chef Pol Tortajada, creador de la carta y considerado un profesional top de Barcelona.

Asimismo, no solo es una experiencia para sentarse a probar sus platos, sino que también ofrecen un catálogo especial de vinos, a la vez que se celebran distintas charlas, presentaciones, conciertos acústicos, sets musicales y todo tipo de eventos públicos y privados.

La carta de cócteles de temporada, los new classics que ofrece el Restaurante Season Además de la amplia carta de comida, el Restaurante Season cuenta con sus denominados new classics, donde ofrecen recetas de cócteles de temporada, elaboradas por maestros cocteleros con sus propios zumos, purés y jarabes naturales.

Asimismo, el local también ofrece una alternativa de mócteles sin alcohol, todos hechos con superalimentos e ingredientes beneficiosos para el organismo. Así, aquellos que quieran una variante 0 % alcohol pueden disfrutar de una bebida, a la vez que cuidan de su dieta. Todas estas bebidas son antioxidantes y antiestrés, preparadas para cualquier gusto, con un toque refrescante, dulce, salado y especiado.

Todo esto se une para formar un punto de encuentro en el que los amantes de la gastronomía, los vinos y las bebidas alcohólicas pueden acercarse al centro de la ciudad, un ícono del lugar desde hace tres años.



