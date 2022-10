Las principales rutas del Camino de Santiago, por Viajes Camino de Santiago Comunicae

martes, 4 de octubre de 2022, 09:46 h (CET) El Camino de Santiago presenta una amplia variedad de rutas que el peregrino conviene conocer para poder obtener la mejor experiencia del viaje. Viajes Camino de Santiago, agencia especializada en el Camino de Santiago, presenta las principales rutas del Camino El Camino de Santiago está formado por un conjunto de rutas que parten de diferentes lugares y tienen en común una única meta, llegar a Santiago de Compostela a través de todas sus etapas.

Cada ruta a Santiago está dividida en una sucesión de etapas, que son los kilómetros diarios a recorrer. Las etapas unen villas, pueblos y ciudades, en los que los peregrinos cuentan con todos los servicios necesarios para descansar y recuperar fuerzas (alojamientos, restaurantes, supermercados, lavanderías etc.) Todas ellas tienen una longitud variable comprendida entre los 20 y los 30 km, perfectas para comenzar a caminar a primera hora de la mañana y llegar a su destino a mediodía.

Viajes Camino de Santiago, agencia especializada en el Camino de Santiago, lleva desde 2014 acompañando a más de 12.000 peregrinos en su viaje, ofreciendo abundante información sobre las distintas rutas y unos paquetes de viaje con los que poder obtener una experiencia única.

Principales rutas del Camino de Santiago

Los experimentados peregrinos de la agencia Viajes Camino de Santiago, recomiendan planificar bien el itinerario, recordando que no es necesario recorrer el Camino completo, ni seguir al pie de la letra las etapas ya establecidas para cada ruta. Cada persona puede elegir cualquier punto intermedio y hacer el número de etapas o kilómetros que desee en función de los días de los que disponga y de su capacidad física.

Consultar al detalle la historia, itinerario, pueblos, etapas, albergues y recomendaciones de cada ruta del Camino de Santiago es una buena práctica antes de emprender el camino, para conseguir una experiencia lo más satisfactoria posible.

El Camino de Santiago hay que hacerlo sin prisas y sin agobios, por eso desde Viajes Camino de Santiago recomiendan disponer de al menos una semana para poder disfrutar al máximo de la experiencia. Existe una gran variedad de rutas de pocas etapas que se pueden recorrer en tan sólo una semana.

Los popularmente conocidos como últimos 100 kilómetros, corresponden al último tramo de las rutas hasta llegar a Santiago de Compostela. Todas discurren íntegramente por territorio gallego y cuentan con etapas sencillas que son perfectas para aquellos peregrinos que hacen el Camino de Santiago por primera vez y no se atreven con rutas muy largas.

Camino Francés desde Sarria (110 km)

Para quienes no hayan recorrido previamente el camino, el Camino de Santiago desde Sarria suele ser la opción perfecta. Se trata de la ruta más popular y demandada por los peregrinos.

Una fama que se debe a la gran variedad de recursos naturales, históricos y culturales que se encuentra a lo largo de todo el recorrido, así como la calidad de su infraestructura (alojamientos, restaurantes, comercios, lavanderías, etc). Las etapas son de una dificultad relativamente fácil y es una ruta ideal para cualquier época del año.

Camino Portugués desde Tui

La segunda opción más demandada por los peregrinos es el Camino de Santiago desde Tui, un itinerario que atraviesa la provincia de Pontevedra de sur a norte, recorriendo multitud de pequeñas aldeas y preciosos paisajes naturales.

Con un poco más de asfalto que la ruta francesa, el Camino Portugués sorprende a los viajeros con un agradable compañero de viaje: el mar, que les acompañará durante algunas etapas regalándoles impresionantes panorámicas de las rías gallegas.

Más rutas del Camino de Santiago que pueden hacerse en tan sólo una semana

Para los que ya hayan hecho el camino, Viajes Camino de Santiago recomienda el Camino Francés o el Portugués y para quienes deseen explorar otros caminos teniendo como meta Santiago de Compostela o Finisterre, se recomiendan otras opciones también muy populares: camino a Finisterre y Muxía, Camino primitivo desde Lugo, Camino Inglés desde Ferrol, Camino Sanabrés desde Ourense, Camino del Norte desde Villalba, variante Espiritual del Camino Portugués.

"Ya no hay excusas para no peregrinar, desde nuestra agencia de viajes ofrecemos los mejores paquetes de viaje a unos precios ajustados, para que puedas disfrutar de una experiencia única", concluyen desde Viajes Camino de Santiago.

