Power skills versus soft skills, ¿qué habilidad buscan las empresas?

martes, 4 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Las competencias técnicas o académicas, también conocidas como hard skills, comparten igual relevancia con las habilidades blandas, un concepto que abarca numerosas capacidades, conceptualizadas como soft skills y power skills. El mundo del liderazgo empresarial vive grandes cambios en la actualidad.

Aunque ambas guardan relación, las primeras hacen referencia a las capacidades sociales, afectivas y relacionales, mientras que las segundas remiten a las habilidades de empoderamiento. Más allá de la disyuntiva de power skills vs soft skills, los líderes empresariales requieren cada vez más formación especializada en este tipo de habilidades, como la que ofrece CIEDO.

¿Por qué son importantes las habilidades blandas en las empresas? Las habilidades blandas no son contenidos que se aprenden en las aulas académicas o programas curriculares. Se trata de habilidades interpersonales de distinta índole, que mejoran el trabajo en equipo y facilitan la articulación de esfuerzos en una organización. Algunas de ellas se sitúan cerca del concepto de soft skills, capacidades relacionadas con la inteligencia emocional del individuo, sus habilidades sociales y comunicativas y su capacidad de relacionarse con las personas.

Otro concepto que se relaciona con el espectro de las habilidades blandas es el de power skills, que se refiere a las capacidades de empoderamiento, cuyos principales componentes son la autoconfianza y seguridad en las propias fortalezas. Ambos tipos de habilidades son mutuamente complementarios, y constituyen algunas de las competencias más valoradas por las compañías, ya que, según las estimaciones, en realidad representan el 75 % del éxito en el desempeño del personal. Sin embargo, otro rasgo que comparten en común estas capacidades es el hecho de que no se aprenden en una carrera profesional, y para entrenarlas es necesario una formación especializada, como la que brinda CIEDO.

Cómo acceder a la formación en habilidades blandas CIEDO es una agencia de consultoría para pymes y empresas familiares, cuyos servicios se enfocan en ayudarlas a generar un entorno de trabajo más eficiente, productivo y, sobre todo, humano. Ese enfoque particular y su experiencia en el ámbito empresarial les permiten brindar una formación especializada, que ayuda a sus participantes a desarrollar un amplio espectro de habilidades blandas, y a determinar cuáles de ellas representan el más alto valor para sus respectivas organizaciones.

Cada uno de estos cursos se compone de formación teórica, práctica y coaching individual, lo que permite brindar un enfoque personalizado a cada estudiante, adaptado a sus inquietudes y expectativas particulares. Estos programas se pueden impartir de forma individual en el campus de CIEDO, pero también cuentan con opciones que se acoplan a grupos, tanto en modalidad in house como online, pensadas para aquellas empresas que quieren impartir esta formación entre su personal. En cada caso, CIEDO ofrece recursos versátiles y adaptables, que se adecúan a la situación de sus participantes, a fin de proveerles los recursos y experiencias necesarias para desarrollar sus habilidades blandas.



