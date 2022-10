Monestro, la plataforma de inversiones seguras P2P Emprendedores de Hoy

El sector fintech, es decir, el sector de las plataformas tecnológicas financieras, sigue consolidándose en el mundo cibernético.

Tan solo en el primer semestre de 2022, dicho mercado ha acumulado un valor total de 107.200 millones de dólares. Gran parte de su éxito se debe a las ganancias obtenidas de los portales de inversión. En este sentido, destaca Monestro, una plataforma de inversiones seguras en Europa, de formato P2P (Peer to Peer).

¿Qué inversiones se pueden hacer en la plataforma de Monestro? Las inversiones seguras de Monestro son los préstamos. Para esto, las cuotas de reembolso se pagan mensualmente e incluyen un porcentaje de ganancia. Además, los tipos de interés de la plataforma pueden llegar hasta el 12 %.

Además, los préstamos de la plataforma son ofrecidos por originadores de préstamos que el equipo de Monestro ha seleccionado cuidadosamente. Estos préstamos son financiados por los inversores de la plataforma Monestro. Estos se denominan emisores originadores de préstamos. Dichos proveedores tienen sede en países de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio. Debido a esta variedad de mercados, la plataforma está disponible en inglés, francés y español. El portal también cuenta con un programa de recomendación muy atractivo. El amigo recibirá 5 euros para invertir en Monestro. Además, por cada amigo que se incorpore a la plataforma, el usuario referente recibirá el 1 % del dinero que invierta su amigo. Las personas pueden registrarse en 5 minutos y empezar a invertir con 10 euros.

Por qué es segura la inversión en Monestro Los negocios en Monestro se consideran de bajo riesgo porque la plataforma solo permite invertir en préstamos del Espacio Económico Europeo (EEE). Asimismo, todos los préstamos incluyen una obligación de recompra. El originador del préstamo debe recomprar el principal del préstamo y los intereses acumulados si el prestatario no puede hacer los pagos durante 60 días.

Tal y como lo indica su política de protección de los inversores, el equipo de Monestro se encarga de evaluar rigurosamente a cada emisor de préstamos antes de que se una al mercado de la plataforma. Para ser admitido, el usuario debe cumplir con los estándares de riesgo y tener al día sus estados financieros.

Para asegurar que los intereses del originador de préstamos estén alineados con los intereses del prestatario, la plataforma cuenta con una opción denominada “Skin in the game”. Así se garantiza que los intereses de los originadores de préstamos estén alineados con los de los inversores. El término hace referencia a la cantidad de fondos propios que el emisor retiene en cada préstamo. De esta forma, ambos lados participan en la transacción.

Monestro ha entendido lo importante que es garantizar la seguridad de las inversiones por internet. Es por ello que sus políticas atraen a nuevos usuarios, quienes deciden apostar por la plataforma y unirse al mercado de los préstamos.



