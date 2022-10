¿Qué hacer en la comunidad contra la morosidad?, por AFISECAN® Emprendedores de Hoy

El incremento de la morosidad puede generar que el mantenimiento de los edificios y sus instalaciones sea insostenible, y se mantengan en buenas condiciones. En los últimos años, la morosidad en las comunidades de propietarios se ha disparado. Esto se debe, principalmente, al aumento del paro, los ERTE y las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria.

Ante este escenario, es necesario contar con una Administración de fincas que no solo haga cumplir las normas de convivencia, y también realice un seguimiento estricto en el pago de las obligaciones de los propietarios. En este sentido, destaca AFISECAN® por ser una firma dedicada exclusivamente a resolver problemas en las comunidades de propietarios. Cuentan con un equipo jurídico que se encarga de realizar las gestiones necesarias para resolver los casos de morosidad.

La resolución de problemas de morosos en las comunidades Los casos de morosidad en la comunidad de propietarios se producen cuando un vecino deja de atender los recibos girados. Estas deudas deben reflejarse en acta y ser conocidas por el resto de propietarios para que, en desarrollo de una junta general, y oído al propietario deudor se pueda decidir si tomar o no acciones de cobro contra el vecino moroso, o se adoptan otras medidas y soluciones.

Para realizar el cobro, en primer lugar, la administración de la comunidad debe intentar llegar a un acuerdo por vía amistosa. Tendrá que notificar al moroso formalmente el requerimiento del cobro, indicando los plazos y las obligaciones de pago a las que corresponde el saldo deudor acumulado por el propietario. Si hay un acuerdo amistoso de pago, deberá fijarse un plazo máximo durante el cual el deudor deberá hacer frente al pago de su deuda.

En muchas ocasiones, los deudores no atienden a los requerimientos ni proponen solución alguna, por lo que no es posible llegar a una solución amistosa. Es entonces cuando resulta necesario recurrir a la vía judicial. Este proceso puede llegar a tener complicaciones que pudiesen retrasar o, incluso, complicar el cobro por el desconocimiento de los procesos judiciales; por tal motivo, se recomienda que el procedimiento sea tramitado por un abogado.

En AFISECAN®, cuentan con una amplia experiencia administrando comunidades, desde 1998. Contratando sus servicios de administración de fincas, cada vecino contará con un usuario y una contraseña para acceder a su plataforma online. En esta plataforma, es posible consultar todas las cuentas, gastos y facturas de la comunidad.

En caso de presentarse morosidad, AFISECAN® cuenta con un equipo de abogados que se encarga de demandar a los deudores de manera gratuita. De este modo, ponen fin a los morosos que imposibilitan hacer frente al mantenimiento, mejoras y otros gastos necesarios en el edificio.

AFISECAN® ayuda a agilizar el pago de las deudas por parte de los propietarios deudores. Con su asesoramiento, guían a las juntas directivas y las comunidades de propietarios a tomar las mejores decisiones conforme a la ley. Los interesados pueden visitar su web, donde aparece el número telefónico.



