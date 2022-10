La importancia de la destrucción de documentos empresariales de manera adecuada Emprendedores de Hoy

martes, 4 de octubre de 2022, 08:00 h (CET) Las buenas prácticas gerenciales marcan como obligatoria la destrucción de papeles que contengan datos confidenciales de la empresa, de sus proveedores o de sus clientes. En tiempos donde la información constituye el principal capital de las empresas en cualquier actividad económica, la destrucción adecuada de los documentos es crucial.

Sobre este tema, la compañía especializada Dataeraser sostiene que es una tarea que hoy en día debe contar con equipos y técnicas totalmente profesionales. Según la firma, destruir documentos es un ejercicio que debe contar con las garantías para que no exista la menor posibilidad de fuga de información.

Hablan los expertos Dataeraser es una empresa altamente especializada en la destrucción de documentos mediante un servicio integral. Esta asistencia abarca desde la recolección de los papeles que contienen información confidencial y sensible. Esto incluye facturas, nóminas, contratos o acuerdos industriales. Garantizan el resguardo de la información mediante un sistema de trazabilidad y entregan un certificado de destrucción de los documentos.

Aseguran que la importancia de este proceso reside en el resguardo de la información propia y de terceros. Esos datos pueden ser de mucha utilidad para prácticas de espionaje industrial o para desestabilizar el funcionamiento de la propia compañía. Dataeraser asegura que el resguardo de la información sensible es la base de una gestión empresarial tranquila y enfocada en sus objetivos.

Por otro lado, Dataeraser dice que está el tema ecológico. La disposición adecuada del papel a través del reciclaje es también otro aspecto fundamental en la gestión empresarial. El no hacerlo puede significar mayores costes en servicio de recolección de basura y en casos extremos de mucho volumen puede acarrear multas. Por ello, es necesaria la intervención de una empresa experta en gestión de residuos.

Cumplir con la normativa vigente La compañía Dataeraser nació en el año 2005 y, desde entonces, ha venido atendiendo a todo tipo de empresas que generan un gran volumen de papeles. Su atención integral también incluye el reciclaje de papel y la digitalización de los documentos. Todo ello llevado a cabo con la mayor confidencialidad. Aseguran ser pioneros en España con este modelo de negocios.

Los trabajadores de esta compañía, con capital y tecnología españoles, aseguran que trabajan enmarcados en el cumplimiento de la normativa vigente. Específicamente, hablan del Reglamento Europeo de Protección de Datos y Reciclaje de Residuos. Indican que esta es una tarea tan delicada y sensible que todo el personal trabaja con un Código de Conducta explícito.

Ese Código de Conducta incluido en cada contrato laboral establece estrictos parámetros de confidencialidad, manejo seguro de los datos y calidad del servicio. Adicionalmente, el personal está comprometido por escrito a realizar su trabajo bajo estrictas normas que garanticen métodos amigables con el medio ambiente. Todo ello habla de la importancia que tiene destruir documentos de forma adecuada.



