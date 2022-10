Todo lo que hay que saber sobre las puertas antiokupas Emprendedores de Hoy

martes, 4 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

En España, el fenómeno de los okupas se ha convertido en un dolor de cabeza, con un incremento del 41 % en solo 3 años.

La comunidad autónoma de Cataluña (42 %), seguida de Madrid y Andalucía, son las que concentran el mayor número de invasiones a viviendas. Ante esta preocupante situación que está desbordando a las autoridades de justicia, los propietarios se ven en la obligación de tomar medidas para prevenir okupaciones. Una de las que ha tomado mayor fuerza por su efectividad es la instalación de puertas antiokupas para dificultar el acceso de personas no autorizadas.

En qué consisten las puertas antiokupas Puertas Antiokupa no solo es un producto, es toda una compañía especializada en temas de seguridad para el hogar y las empresas. No solo instalan estas puertas, sino que también comercializan e instalan rejas a medida y cerraduras electrónicas de última generación. Con más de 15 años de experiencia, sostienen que sus productos son la mejor respuesta a este creciente problema.

Para impedir la acción de los okupas, la empresa ha diseñado unas puertas elaboradas con planchas de hierro macizo de 3 milímetros de grosor. Entre las dos caras hay una estructura también metálica que refuerza toda la pieza.

Dispone de una serie de bisagras reforzadas y pasadores laterales también en acero. Cada puerta tiene un peso de 90 kilogramos y es prácticamente una barrera inviolable.

La empresa especializada recomienda su uso en aquellas propiedades ubicadas en edificios o barrios donde ya se hayan registrado problemas con los okupas. También son aconsejables en comunidades aparentemente seguras, ya que el problema se está generalizando. La firma dice que toda propiedad vacía es vulnerable a sufrir una invasión.

Disponibles en alquiler o venta La compra de una puerta antiokupa es siempre una inversión que agrega valor a un inmueble, ya sea este una vivienda, oficina o local comercial. Los compradores conciben la seguridad como uno de los elementos fundamentales a buscar en cualquier propiedad. No obstante, si lo que se necesita es una protección temporal, también existe la opción del alquiler.

Se trata de una solución rápida, ya que por 2 euros al día se opta por tener instalada una de estas puertas. El tiempo de respuesta de la compañía no supera las 48 horas después de haber sido realizada la solicitud. Constituye una alternativa ideal cuando el peligro es muy inminente y no se dispone de los fondos para comprar. El equipo de expertos de la firma agrega que principalmente trabajan en Barcelona, pero que instalan en cualquier parte del país.

Una situación que es mejor evitar Las okupaciones irregulares de viviendas se dan en la mayoría de las veces en propiedades de bancos o de fondos de inversión. Sin embargo, también se presentan episodios que afectan a inmuebles vacíos de particulares. En esos casos, comienza un calvario judicial que puede prolongarse hasta 30 meses y un gasto de 30.000 euros, una situación que es posible evitar gracias a la ayuda de empresas como Puertas Antiokupa.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Power skills versus soft skills, ¿qué habilidad buscan las empresas? Viajar y disfrutar de unas buenas vacaciones en noviembre, por carreteandoblog.com ¿Cómo evitar los atracones de comida con un cambio de hábitos? Soporte informático en Barcelona de la mano de Tancra Systems Carandre ofrece material promocional para eventos, reuniones, ferias