Los microinfluencers son la alternativa eficaz para pequeñas empresas, Brandarmies

martes, 4 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Las nuevas tecnologías han creado diferentes maneras de hacer publicidad, lo que permite encontrar ofertas de productos o servicios a cada instante y en cualquier lugar. La publicidad con influencers es una de las formas más elegidas y eficaces, no obstante, este tipo de difusión se encuentra asociada a personajes reconocidos que publicitan firmas ya consolidadas.

Ante esta situación, surge Brandarmies, una plataforma que brinda apoyo y soluciones a pequeñas empresas a través de la conexión con microinfluencers afines a su negocio. De esta manera, quienes se encuentren en un proceso de consolidación de su marca, pueden optar por la ayuda de los microinfluencers.

¿Qué son los microinfluencers? Los microinfluencers son usuarios de redes sociales que cuentan con un número de seguidores entre los 1.000 y los 50.000. Por tener una audiencia más reducida respecto a los macroinfluencers (personajes mucho más reconocidos), tienen la capacidad de transmitir confianza y cercanía a sus seguidores, por lo que cualquier producto o servicio que recomienden será bien recibido por parte de su público mientras mejoran la visibilidad y presencia en redes sociales de las marcas publicitadas.

Así, los microinfluencers, a través de consejos veraces, reseñas y recomendaciones, logran posicionar productos de marcas aún no reconocidas con el objetivo de aumentar su flujo de ventas y posicionarlas en el mercado.

Si bien el número de seguidores de un microinfluencer no es tan alto como el de un macroinfluencer (más de 100.000), los primeros presentan mejores datos de engagement (interacción del público con el contenido) y ofrecen una mejor segmentación de su audiencia, ya que sus seguidores suelen compartir muchos gustos, intereses y forma de vida.

¿Qué beneficios aporta trabajar con microinfluencers? Si bien el marketing de influencers se basaba originalmente en el uso de los macroinfluencers para publicitar productos, su enorme alcance puede no ser ni asequible ni necesario para el pequeño comercio.

Desde Brandarmies aseguran que con una combinación de microinfluencers que se asocien a lo que busca una marca en términos de público, se pueden llegar a conseguir datos de alcance comparables a los de algunos macroinfluencers, generando visibilidad y confianza en el mensaje por una fracción del coste. Esto hace del marketing con microinfluencers una alternativa asequible y muy efectiva para cualquier comercio.



