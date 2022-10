Configurador de PC gaming de la mano de Opirata Emprendedores de Hoy

La creciente necesidad de la sociedad a adaptar su entorno a sus necesidades no escapa a los gadgets tecnológicos.

En la actualidad, se impone la posibilidad de personalizar las herramientas que se utilizan en el día a día para llevar a cabo tareas tanto relacionadas con los estudios y el trabajo como con el ocio. Como consecuencia, Opirata ofrece una solución infalible: la posibilidad de configurar a través de su web un PC gaminga medida y escoger sus componentes.

Una amplia trayectoria en el sector Opirata nació en 2002, inicialmente dedicándose a compatibles como CDs, DVDs y tintas. Pero los cambios en la tecnología hicieron que se adaptaran a los tiempos que corren, por lo que desde 2005 operan exclusivamente a través de canales online. La modernización de Opirata trajo aparejado un crecimiento en su enfoque, que hoy en día se centra en brindar productos de alta calidad en el sector informático, con especialización en ordenadores a medida.

Así, han logrado tanto asesorar al cliente particular sobre un ordenador a medida para gaming, como a numerosas instituciones entre las cuales se encuentran diversas facultades de España. Para poder alcanzar este objetivo, hoy en día cuentan con un equipo especializado de 17 personas, lo cual permite que el cliente se asegure de que su asesoramiento será realizado de forma personalizada.

Los beneficios de un servicio online El configurador web de Opirata permite a cada usuario configurar su PC a medida y elegir por sí mismo los componentes que lo integrarán. De esta forma, el cliente elige entre cuatro opciones de acuerdo a las necesidades que requiera: PC Básico, para uso doméstico y tareas cotidianas; PC Gaming, que ofrece tanto fluidez como rendimiento; PC Pro, orientada a necesidades profesionales, o PC Libre, que permite seleccionar los componentes sin ninguna limitación.

El configurador web funciona de forma intuitiva y sencilla, guiando al usuario en cada paso para la configuración de su PC. Así, invita al cliente a escoger primero los componentes que le resulten más importantes o necesarios de acuerdo a sus necesidades, ya que de acuerdo a la compatibilidad entre estos y los que resten por escoger se irán filtrando distintas opciones.

Pero la utilización de esta herramienta online no quita que el cliente pueda contactar al equipo de Opirata para resolver sus dudas o profundizar el asesoramiento. Por ello, el equipo de Opirata se encuentra a disponibilidad de sus clientes a través del botón de WhatsApp que figura en la página web de la empresa.

Sin duda, lo que destaca a Opirata no es solo su trayectoria y su habilidad para modernizarse a los tiempos que corren a la par de los avances tecnológicos, sino la gran variedad de opciones que brinda a sus clientes con el objetivo de darles tanto la libertad de escoger por sí mismos como la posibilidad de recibir asesoramiento cualificado.



