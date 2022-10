¿En qué consiste ser un host y detalle de la experiencia con un hincha de San Lorenzo?, por Football Host Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de octubre de 2022, 13:22 h (CET)

Cuando van a un partido de fútbol, los hinchas esperan compartir con otros fans un momento agradable mientras apoyan al equipo de su preferencia y disfrutar de una tarde o noche inolvidable.

Es por esto que Football Host ha diseñado un programa conocido como Landing Host, en el que contacta a hinchas extranjeros con un fanático local que no solo les acompañe en el estadio, sino que también les ofrezca una experiencia de turismo que gire en torno a su pasión. Este servicio es el complemento perfecto al momento de adquirir entradas de fútbol en una ciudad donde se desconocen los lugares que más disfrutan los hinchas.

Seguidores del San Lorenzo Entre sus hosts más destacados se encuentra Lucas. Un fanático ferviente del Atlético San Lorenzo de Almagro, quien se preocupa por ofrecer a sus invitados todo lo necesario para presentar la mejor cara del fútbol de Buenos Aires. Al igual que los otros hosts que forman parte de esta empresa, Lucas acompaña a sus invitados a una previa por bares y plazas aledañas al estadio, donde se puede disfrutar de una cerveza y compartir conocimientos sobre el fútbol y el equipo. Durante el partido animarán al ciclón en platea y, al finalizar, se organiza una cena en uno de los mejores locales de gastronomía italiana de la zona.

Las personas interesadas en adquirir sus entradas de fútbol con Football Host, pueden solicitar el servicio de host para cualquier evento deportivo que se encuentre ofertado en la plataforma web de la compañía. Aquellos que no deseen el acompañamiento del host, la compañía les ofrece las entradas con las garantías de seguridad en el tratamiento de sus datos personales. La experiencia con host incluye una previa en puntos de reunión de fans, acceso al partido en unas de las mejores ubicaciones del estadio y una reunión pospartido en la que se invita al visitante a cenar o se le acompaña en la celebración de victoria en caso de que su equipo gane. El host también recibe y deja al visitante en su hotel, por lo que su compañía es muy importante, sobre todo para los hinchas que no conocen la ciudad donde se disputa el encuentro.

Hinchas locales en diferentes partes del mundo Football Host cuenta con la colaboración de hinchas locales en países como España, Argentina, Colombia, México, Brasil y Costa Rica. Todos los interesados en solicitar el acompañamiento de los host pueden incluir esta experiencia al momento de adquirir sus entradas de fútbol directamente en la plataforma. Aquellas personas que deseen convertirse en host solo deben diligenciar un formulario en la página web de la compañía y esperar a que el equipo de selección evalúe su perfil y lo publique en la plataforma. Con este acompañamiento, Football Host espera que todos los hinchas puedan disfrutar de una experiencia auténtica y compartida con otro fanático que, además de celebrar los goles, les acompañe a los mejores sitios de la ciudad.



