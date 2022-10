A día de hoy, el número de bodas en 2022 casi duplica a las celebradas en 2020 Comunicae

lunes, 3 de octubre de 2022, 20:02 h (CET) Gracias al gran incremento de enlaces, el sector nupcial vuelve a respirar con normalidad con unas previsiones inmejorables de cara al año que viene, según explica Cristina Wish Claro está que el confinamiento ha jugado una mala pasada. Hace dos años, las bodas se dejaron de celebrar y los comercios tuvieron que cerrar por completo. Sin embargo, a pesar de la complicada situación vivida hace 2 años generada por la COVID-19, las estadísticas muestran que el sector nupcial ha sabido reinventarse y subsanar las pérdidas generadas en 2020.

Según el último estudio de INE (Instituto Nacional de Estadística), el año pasado en España se celebraron un total de 147.823 matrimonios (un aumento del 63% más a comparación de 2020). En la actualidad, las estadísticas afirman que un total de 165.000 parejas se han casado en España en lo que va de año. A su vez, el conocido portal Bodas.net explica que si estas estadísticas siguen de forma ascendente, se estima que de cara al año que viene, el número de compromisos crezca un 14% más. Una mejora estadística que se traduce en ventas.

Y es que las cifras sobre la recuperación económica del sector hablan por si solas. Tanto diseñadores, joyeros como wedding planners aseguran estar viviendo el llamado "efecto rebote post pandemia". Es decir, todas aquellas ventas que quedaron aplazadas en 2020, se han sumado este año, duplicando incluso la media de ingresos que muchos de estos negocios tenían antes del confinamiento.

De regreso a la nueva "normalidad nupcial"

A la hora de valorar los aspectos positivos de la pandemia, los profesionales del sector destacan el reciente aumento del ecommerce, siendo el sector de la moda uno de los más destacados (con un incremento del 23% en España). Por lo tanto, se podría decir que la venta online ha sido clave en esta aclamada nueva "normalidad nupcial".

Ejemplo de ello es Cristina Wish, tienda especializada en joyería online que, además de sus productos, ofrece una tabla gratuita con las medidas de alianzas (disponible en su página web) mediante la cual el cliente podrá conocer la talla perfecta de su dedo antes de comprar el anillo. De esta forma, cada usuario sabrá de antemano la medida que necesite de una forma rápida y sencilla. El medidor se encuentra disponible a modo de recurso descargable a través del siguiente enlace.

Tras la pandemia, reinventarse es la clave. A pesar de la buena recuperación económica, cabe destacar que aún no todos los negocios del sector han tenido la misma suerte. Si se cumplen las previsiones de cara al próximo 2023, se espera que el sector se recupere al 100% con esperanza de que se repita un verano tan fructífero como este.

