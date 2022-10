League of Legends anuncia sus novedades de la pretemporada 2023 Comunicae

lunes, 3 de octubre de 2022, 17:26 h (CET) Riot Games ejecutará cambios en la jungla y mejoras para la coordinación en las partidas. La Dragona tecnoquímica vuelve con temática y diseño nuevos Riot Games ha revelado a algunos de los cambios de League of Legends que llegarán a la pretemporada de este año. La pretemporada marca el final de la temporada clasificatoria y da comienzo a una transición hasta la próxima temporada de juego. Durante este periodo, el equipo introduce algunos de los cambios más importantes del año. En la pretemporada 2023 de League of Legends, se añadirán modificaciones a los sistemas de coordinación del juego, además de cambios al rol de jungla. Estos cambios se probarán en el PBE (entorno de beta pública) durante seis semanas antes de llegar al servidor normal en la versión 12.22.



NOVEDAD: DRAGONA TECNOQUÍMICA, ALMA DE DRAGONA TECNOQUÍMICA Y GRIETA

Tras un breve descanso, la Dragona tecnoquímica vuelve con diseño y temática nuevos. En esta nueva versión, la Dragona tecnoquímica otorga una mejora de tenacidad y potencia de curaciones y escudos al acabar con ella. Al conseguir el alma tecnoquímica, los jugadores conseguirán daño adicional y una reducción de daño cuando se tiene menos de cierta cantidad de vida.

La Grieta tecnoquímica contará esta vez con la presencia de sustancias químicas zaunitas por el mapa que mutarán las plantas de la jungla de diferentes formas:

Piña explosiva: ahora, estas plantas lanzarán el doble de lejos. Frutos de miel: ya no ralentizarán cuando se consumen. Además, también otorgarán un pequeño escudo adicional. Flor del acechador: esta planta ahora otorga velocidad de movimiento en la dirección de la visión, revela un área circular adicional alrededor de la planta y reduce la vida de los guardianes revelados.

CAMBIOS EN LA JUNGLA

Durante la pretemporada 2023, se introducirán cambios en League of Legends para hacer que el rol de jungla sea emocionante para todos, más accesible para los recién llegados y menos estresante para los veteranos.

Avatares: los objetos tradicionales de la jungla han sido reemplazados por nuevos compañeros que evolucionarán a medida que avanza la partida. Estos nuevos compañeros reciben el nombre de avatares. Los jugadores pueden hacer evolucionar a sus nuevos amigos al darles premios que se obtienen al matar campeones y monstruos, y también con el paso del tiempo.

Salamandra: opción defensiva; otorga un escudo y tenacidad.

Zorro: opción de movilidad; ofrece utilidad y velocidad de movimiento.

Felino: opción agresiva; otorga ralentizaciones y daño adicional.

Indicadores de alcance de campamentos: con el fin de que la jungla sea un lugar menos tenebroso para los jugadores que no se atreven con este rol, se van a añadir indicadores visuales que marcan hasta dónde se pueden llevar los campamentos antes de que pierdan interés en el público. También se va a reducir dicha distancia, así que no se tendrá que poner en el píxel exacto para poder optimizar la velocidad de despeje de la jungla. Opciones de rutas recomendadas: ahora cada campeón tendrá recomendaciones de rutas de jungla en su primer despeje de campamentos para ayudar a los nuevos jugadores a no perderse en este rol. Estas rutas se determinarán a partir de datos que se han recopilado de junglas de todo el mundo con sus campeones con maestría alta. Se basarán en las rutas que más a menudo llevan a estos jugadores a la victoria.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

La comunicación es una parte esencial de League of Legends y es crucial para trabajar codo con codo con los compañeros de equipo. Este año, se va a duplicar la cantidad de alertas para que los jugadores puedan coordinar mejor sus jugadas. También se va a añadir una rueda de alertas adicional exclusiva para avisos relacionados con la visión, como Visión despejada y Necesito visión.

Además, ahora los jugadores tendrán acceso a un sistema de votación para los objetivos. De esta forma, podrán enviar alertas cuando haya un objetivo o esté a punto de aparecer para someter a votación si el equipo debe ir a por él o dejarlo pasar.

Los indicadores fuera de la pantalla también ayudarán a los jugadores a entender de dónde vienen las alertas de sus aliados, incluso cuando no aparezcan directamente en pantalla.



CAMBIOS DE PRETEMPORADA ADICIONALES:

Actualizaciones del sistema de visión Cambios en la calle superior Objetos Recomendaciones en la selección de campeón.

Toda la información sobre la pretemporada 2023 y los cambios aquí.

