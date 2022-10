Zero Virus y el empresario Alejandro Tovar Domínguez combaten al desempleo en medio de la pandemia Comunicae

lunes, 3 de octubre de 2022, 13:53 h (CET) Zero Virus es una empresa tabasqueña que nació en el 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19, en medio de la crisis se generaron empleos para muchas familias de la entidad Uno de los primeros productos que fue lanzado por esta empresa 100 por ciento tabasqueña, fue el sanitizante Zero Virus de uso clínico, que es multiusos y que se puede emplear en cualquier espacio que se desee desinfectar.

En el 2020, el empresario Alejandro Tovar Domínguez aposto a la innovación y a invertir nuevamente en Tabasco al crear una empresa que abastecería las necesidades de la entidad y del sureste mexicano, en medio de la crisis de salud que se vivió en el primer año de la pandemia del coronavirus, generando empleos para muchas familias.

Al principio como cada proyecto que arranca, costo trabajo y mucho esfuerzo, pero con el tiempo se perfeccionó la producción industrial, creando productos de alta calidad, siempre manteniendo los estándares de calidad y la capacitación al personal.

Con tecnología rusa y maquinaría de importación, el empresario empezó con la producción y distribución de diferentes productos para cuidar a todas las familias posibles de los riesgos a los que se exponían debido al SARS-COV-2.

Cada material empleado cumple estrictamente con las normas que requiere y demanda la Secretaría de Salud federal y estatal, para estar en los anaqueles de los supermercados y comercios, al alcance de todo el mundo.

El sanitizante y el gel antibacterial de Zero Virus son productos amigables que se puede utilizar en cualquier rincón de la casa, sin provocar ningún tipo de daño, es la desinfección segura de virus y bacterias, a través de la desinfección por súper oxidación y ozono.

Dentro de sus productos destacan: sanitizante zerovirus, el gel antibacterial, cubrebocas, overoles, batas desechables, tarjetas sanitizantes, tapetes desinfectantes, termómetros, nano pulverizadores y pruebas rápidas de anticuerpos.

