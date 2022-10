The Adecco Group oferta más de 4.500 empleos a los asistentes a Sondersland, el mayor festival de talento juvenil del mundo Comunicae

lunes, 3 de octubre de 2022, 13:34 h (CET) The Adecco Group, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, en su apuesta por apoyar el talento joven, participará como partner en Sondersland, uno de los festivales de talento más grandes del mundo, para ayudar a los jóvenes en su carrera profesional, asesorándoles sobre su presente y futuro laboral, a través de acciones dinámicas con contenido de valor Uno de los grandes problemas estructurales del mercado laboral en España es el paro juvenil, ahora mismo casi un 30% de la juventud española está desempleada. Y a la vez 8 de cada 10 empresas tienen dificultades para cubrir las vacantes y un 10% de los puestos de trabajo se quedan sin cubrir.

En este contexto, The Adecco Group, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, en su apuesta por apoyar el talento joven, participará como partner en Sondersland, uno de los festivales de talento más grandes del mundo, para ayudar a los jóvenes en su carrera profesional para tener un futuro mejor.

The Adecco Group quiere seguir fomentando el talento juvenil y se mantiene fiel a su compromiso y atención a los profesionales del futuro mediante este patrocinio con Sondersland, el mayor festival de talento joven del mundo, que se celebra los próximos 6, 7 y 8 de octubre en Madrid, en el Recinto Ferial Casa de Campo. El encuentro cuenta con seis ediciones a sus espaldas, en las que han participado más de 10.000 jóvenes.

El objetivo de Adecco es seguir posicionándose al lado del talento joven para ayudarles a luchar contra el desempleo juvenil que sufren. Como respuesta a la escasez de talento en el mercado actual, The Adecco Group ofrecerá más de 4.500 puestos de trabajo en toda España para perfiles cualificados a los asistentes al Festival.

Las ofertas pertenecen a sectores tan variados como el tecnológico, marketing, sanitario, energético o logístico, pudiéndose encontrar vacantes tan atractivas como Project Manager, DevOps junior, Key Account Manager, Traductor/a de contenidos de RRSS, Técnico/a de Marketing Digital, Chatbot Engineer, Electric Engineer Oil &Gas, o Ingeniero/a eléctrico Movilidad Sostenible.

The Adecco Group trabaja cada día para mejorar la vida de las personas y trabajar para que otros puedan hacerlo es su razón de ser. Con esta idea surge la colaboración con Sondersland, para asesorar a los jóvenes sobre su presente y futuro laboral a través de acciones dinámicas con contenido de valor.

Entre las acciones que se llevarán a cabo en el Festival está el Experience Work Day, una experiencia inmersiva donde los jóvenes encontrarán oportunidades laborales y formativas, una experiencia laboral en tiempo real en la que podrán vivir un día completo en un entorno de trabajo.

En el stand de The Adecco Group los expertos en recursos humanos impartirán diversos talleres sobre hacer un vídeo CV, tener un buen perfil en LinkedIn, los mejores tips para triunfar en una entrevista laboral, y potenciar la productividad.

Además, el viernes 7 a las 18:50, la directora de Personas y Cultura de The Adecco Group, Encarna Maroño, dará una ponencia, "El otro CV", centrada en la importancia de las soft skills.

En relación a este tema, para Maroño las llamadas habilidades blandas son "las verdaderas llaves de la empleabilidad. La formación es vital a lo largo de toda la carrera y desarrollo laboral de una persona, pero ante una generación tan bien preparada como la de nuestros jóvenes, este tipo de habilidades pueden ser las que marquen la diferencia que haga que una compañía se fije en uno u otro joven. Hablamos de resiliencia, comunicación, empatía, liderazgo, flexibilidad, innovación… capacidades que son difíciles de aprender a través de la educación reglada pero que son recomendables trabajar día a día para convertirse en el candidato/a ideal. En el Grupo Adecco somos muy conscientes de esta realidad y por eso siempre ponemos el foco en poner en valor las "soft skills" de nuestros candidatos y empleados, sobre todo, en el caso de los más jóvenes que cuentan con infinidad de ellas, a veces, sin saberlas potenciar".

Finalmente, en el Festival tendrán lugar charlas inspiradoras, nuevos paneles dedicados a la salud mental, música en directo, premios, networking, foodtrucks, etc.

Todos los interesados en asistir pueden conseguir entradas en el siguiente enlace: https://bit.ly/3QS4DtD

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Bikesticks ofrece las mejores prendas para practicar ciclismo en otoño DeMascotas ofrece consejos para cuidar la salud de los perros en otoño ‘Cambio de armario solidario’, arranca la campaña que fomenta la donación de ropa de cara al invierno Cómo instalar una pared de composite, según Neoture Nuevos plazos de inspección ITV para compensar a los vehículos afectados por el Estado de Alarma de 2020