El verano sin fin en Salinas llega de la mano de Family Surfers

lunes, 3 de octubre de 2022, 11:31 h (CET)

El surf se ha convertido en uno de los deportes más populares y disfrutados por miles de personas. La costa de España ofrece playas con extraordinarias olas y arenales, ideales para la práctica de este deporte.

Uno de los rincones más apropiados para realizar surf es la playa de Salinas, ubicada en la comunidad de Asturias. Además de excelentes olas, en este sitio se encuentran algunas de las mejores escuelas de surf para aprender desde cero o mejorar la técnica. Ejemplo de ello es la Escuela de Surf Las Dunas, donde ofrecen clases a estudiantes de todos lo niveles. Esta escuela se ubica en un spot perfecto para disfrutar el verano sin fin en Salinas, ofreciendo clases con buen surf durante todo el año, en especial en la temporada septiembre – octubre.

No termina el verano en Salinas Salinas es una de los mejores lugares de España para conocer y vivir la experiencia del surf. Cuenta con una playa de más de dos kilómetros de longitud, cuya ubicación le hace un imán natural del oleaje atlántico. A lo largo de su extensión se crean picos tanto de derechas como de izquierdas, por lo que es una ubicación con olas durante gran parte del año.

En verano, es usual que las olas disminuyan en el litoral cantábrico, pero no en Salinas, debido a que en esta temporada es posible disfrutar de olas limpias. Sin embargo, las olas y el buen tiempo no se acaban en agosto, sino que la mejor época para muchos empieza en septiembre. Los fondos de arena de las playas están asentados después de todo el verano sin marejadas fuertes y cuando empieza a bombear el cantábrico se crean las mejores sesiones del año para los surfistas de nivel medio.

Disfrutar y aprender surf en la Escuela de Surf Las Dunas En la Escuela de Surf Las Dunas llevan más de 15 años dando cursos de surf en la playa de Salinas. Esta amplia experiencia les ha servido para realizar sus clases siempre en la ubicación más segura en función de las condiciones, mareas y corrientes de los casi 2.5 km de extensión de esta playa. De modo que permiten un aprendizaje seguro, tanto en sus cursos de iniciación como en los avanzados.

Además de aprender a surfear en un entorno controlado, en esta escuela enseñan a conocer la cultura y a entender y respetar el medio marino. Las clases están diseñadas específicamente para atender las necesidades particulares de cada estudiante, sin importar su edad o nivel. Además, disponen de una oferta completa en función de los días y horarios más convenientes para sus estudiantes.

De esta manera, quienes buscan aprender surf en Asturias pueden disfrutar el verano sin fin en Salinas de la mano de profesionales en la Escuela de Surf Las Dunas.



