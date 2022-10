Seguridad de la información en empresas, con Grupo SAI Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de octubre de 2022, 11:15 h (CET)

La digitalización de empresas ha generado beneficios a la economía general, ya que mediante este nuevo sistema muchos negocios han conseguido mejorar su productividad. Sin embargo, han surgido nuevos problemas, como ciberataques, pérdidas de información o datos personales.

Para evitar esto es necesario establecer ciertos parámetros en la seguridad informática de las empresas, empezando por los puntos débiles como smartphone y terminales móviles. Estos son vulnerables debido a las aplicaciones o redes de internet. Una solución a este problema son los servicios del Grupo SAI, entre los cuales destacan ciberseguridad, análisis de riego y detección de vulnerabilidades.

La solución del Grupo SAI ante los ataques informáticos Actualmente, la mayoría de las empresas se han cambiado al sector digital para llegar a más clientes potenciales, aunque este proceso de digitalización muchas veces no se realiza con profesionales en el campo. Como consecuencia de esto no se tienen en cuenta aspectos claves de seguridad y pueden existir fugas de datos personales.

El Grupo SAI asegura que entre los principales errores que se cometen está el usar un teléfono personal como empresarial. Las apps solicitan permisos especiales que terminan accediendo a toda la información del dispositivo. Asimismo, los terminales móviles son vulnerables porque estos dispositivos no cuentan con un sistema de seguridad adecuado que pueda proteger la información almacenada. Además, si se usan estos dispositivos para otras actividades se arriesgan más los datos personales. Otro de los aspectos que el Grupo SAI aconseja considerar son el sistema de red y uso de antivirus, así como la capacitación de empleados. Esto se debe a que si se conocen los riesgos que existen en internet se pueden prevenir posibles ataques.

Detección de fugas, sistema de inteligencia y recuperación de información Grupo SAI ofrece a sus clientes una adaptación digital completa porque cuentan con un sistema de seguridad usado para almacenar información personal. Una vez instalado este sistema, se bloqueará y se anotarán de manera automática todos los eventos importantes relacionados con el flujo de información. Esto permite llevar un control adecuado sobre quién controla la información o extrae datos personales sin los permisos respectivos. Esto quiere decir que se puede detectar fácilmente un posible infiltrado. El cliente también puede solicitar un sistema de inteligencia que se encargará de detectar las fugas de información, repararlas y encontrar a los responsables, incluso cuando estos provengan de la misma empresa. Por otro lado, tras un ataque informático o fallo técnico es posible que se pierda información de la red o directamente de la base de datos. Los especialistas del Grupo SAI saben cómo resolver fácilmente este problema, ya que cuentan con las herramientas necesarias para extraer la información de cualquier dispositivo sin importar sus condiciones físicas.

Los ataques informáticos son muy comunes en el sector digital y muchas empresas llegan a sufrirlos sin darse cuenta hasta que pierden dinero e información. Para evitar filtraciones de datos personales y registros empresariales, el Grupo SAI protege desde base de datos de la empresa hasta la información que gestionan los empleados.



