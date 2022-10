ReSound completa la familia ONE y lanza ReSound OMNIA Comunicae

lunes, 3 de octubre de 2022, 10:02 h (CET) Coincidiendo con la Semana Internacional de las personas sordas, la marca danesa ha lanzado en España sus primeros audífonos intra, hechos a medida, recargables de la historia. Para quienes prefieren la discreción, ReSound ONE también pone de largo este otoño sus CIC con la audición natural característica de la gama. Y, por último, ReSound lanza su nueva gama, ReSound OMNIA, con prestaciones mejoradas en cuanto a la inteligibilidad de las conversaciones en entornos ruidosos gracias a su nuevo chip En 2022, la marca danesa estrena producto por partida triple. ReSound ha presentado al sector español los primeros audífonos intra en la historia de la marca que también son recargables, completando con ello este segmento de la gama ONE.

Todo lo que se pensaba sobre los audífonos, ha cambiado. Fabricados a medida del canal auditivo único de cada individuo, el paciente los puede usar cómodamente y con confianza durante todo el día. Los nuevos audífonos recargables hechos a medida de ReSound se presentan en un estuche personalizado que contiene dispositivos creados especialmente para combinar con cada audífono y lograr así una recarga segura, rápida y eficaz. Ofrecen hasta 24 horas de uso con una sola carga, incluso cuando el usuario los utiliza frecuentemente para recibir sonido directo desde dispositivos electrónicos como el smartphone u otros. Sus usuarios pueden recibir llamadas de manos libres y FaceTime en su iPhone o iPad* únicamente con tocarlo con el dedo.

Como todos los audífonos ONE, estos nuevos intra, hechos a medida aportan audición natural en cualquier situación sonora. Su concepción permite que los usuarios se sirvan de las ventajas que aporta utilizar sus propios pabellones auriculares, logrando con ello una mayor conciencia espacial y un sonido personalizado.

Fabricados en color antracita, con un diseño elegante, su revolucionaria concepción estética es la de un gadget tecnológico, que el paciente quiere mostrar en público. "Han sido diseñados para conectar al usuario con el mundo, permitiéndole escuchar música, hablar por teléfono, o hacer FaceTime, pero, además, hacerlo ecualizando su pérdida auditiva y rompiendo definitivamente la barrera de los complejos a la hora de usar ayuda auditiva, y bajando, así, la media de edad de sus usuarios", valora Manuel Yuste, director de producto de ReSound.

ONE, también en formato CIC

Para aquellos pacientes que buscan la discreción, ReSound lanza, al mismo tiempo la versión de ReSound ONE en formato CIC. "En este caso, nuestro reto tecnológico ha sido llevar la audición natural, gracias al procesador de ReSound ONE, al formato más pequeño posible, aunque para ello hayamos tenido que sacrificar la conectividad", sigue Yuste.

OMNIA marca la diferencia en ambientes ruidosos

Por último, ReSound ha presentado al sector OMNIA, que, como es habitual, llega primero en formato RIE (audífono con auricular en el oído) y con pila 312 y pila 13 y recargables.

Lo que marca la diferencia de esta generación de audífonos ReSound es su nuevo microprocesador, más potente y más veloz, capaz de aportar prestaciones desconocidas en cuanto a inteligibilidad de las conversaciones en ambientes ruidosos y una notable reducción del ruido en estos ambientes.

Las nuevas prestaciones, que Manuel Yuste, director de Producto de ReSound califica de "proeza audiológica", son posibles gracias a la ampliación del mapeo de entornos sonoros (360º grados), a la aceleración del procesamiento y dirección de sonidos para una detección y selección de modo más rápida y a la reducción de la formación de haces para dar aún más precisión, para tener una mejor claridad en la voz en cualquier entorno.

Desde el punto de vista de la ergonomía, el nuevo ReSound OMNIA se adapta orgánicamente a la oreja aportándole comodidad de uso al paciente durante todo el día. El diseño se ha cuidado especialmente, y, además, sus materiales y revestimientos exteriores hacen que las gotas de lluvia, simplemente se deslicen.

ReSound ha trabajado intensamente para facilitar el primer ajuste del audífono al paciente. ReSound Smart FitTM 1.15, la última versión del software de adaptación, mejora la adaptación auditiva de todos los productos ReSound en un 13%. "Los audioprotesistas van a poder disfrutar de más tiempo para sus clientes y trabajar de manera aún más eficiente con nuestro nuevo software y herramientas de adaptación optimizadas, que les ayudan a ofrecer una mejor atención auditiva, incluso de forma remota, adaptándose a muchas necesidades y preferencias", añade Yuste.

El nuevo sistema Check My Fit ayuda a los usuarios a usar los audífonos correctamente y aprovechar al máximo ReSound OMNIA cada día, lo que puede generar menos visitas al especialista.

* Las llamadas manos libres son compatibles con iPhone 11 o posterior, iPad Pro de 12,9 pulgadas (5.ª generación), iPad Pro de 11 pulgadas (3.ª generación), iPad Air (4.ª generación) y iPad mini (6.ª generación), con actualizaciones de software iOS 15.3 y iPadOS 15.3 o posterior.

**Mejora de 4dB SNR en la comprensión del habla en comparación con productos anteriores. Jespersen (2022).

