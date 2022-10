Obtener la rentabilidad máxima de un inmueble con ROOMTORENT Emprendedores de Hoy

Después de un bajo rendimiento durante el 2020 y parte del 2021, el alquiler turístico está alcanzando los niveles de rentabilidad que tenía durante la época prepandemia.

Según los expertos del sector, durante este verano se ha registrado un incremento del 5 % en ganancias con respecto al mismo período del año anterior y, para mediados de agosto, la ocupación de viviendas turísticas oscilaba en un 80 %.

Si bien este incremento todavía no se acerca a los índices de ganancias que se registraron antes del 2019, si demuestra una tendencia favorable con respecto a otros sectores productivos. Es por esto que la gestora de apartamentos turísticos ROOMTORENT ha diseñado un servicio de gestión con el cual los propietarios pueden obtener una rentabilidad máxima en el momento de promocionar su inmueble como vivienda de alquiler temporal.

Gestión all in one Este servicio de gestión se caracteriza por cubrir todos los frentes necesarios para sacar el máximo provecho al inmueble, tanto en las temporadas de vacaciones como en las fechas donde se registra menor afluencia de turistas. ROOMTORENT cuenta con una aplicación de gestión que le permite al propietario visualizar los últimos movimientos relacionados con el alquiler de su vivienda y recibir un informe detallado sobre sus ganancias mes a mes. Esto no implica que deba conseguir sus propios huéspedes y responsabilizarse de su visita. De hecho, es ROOMTORENT quien se encarga de promocionar el inmueble, gestionar las reservas, recibir a los visitantes, realizar la limpieza y actualizar las estrategias de publicidad en su plataforma.

El propietario puede acceder a dos modalidades de gestión, las cuales están encaminadas a lograr una rentabilidad máxima, teniendo en cuenta las características del inmueble y el tipo de ingreso que se desea recibir. En la primera modalidad, el propietario inscribe el bien para que pueda beneficiarse de una renta fija mensual, mientras que en la segunda modalidad se trabaja bajo una renta variable, que se ajusta al nivel de ocupación que tenga el inmueble cada vez que se solicite su reservación. Esta modalidad también implica un descuento del 20 % sobre el valor total de la ganancia, el cual se invierte en gastos de gestión y publicidad.

Un negocio rentable Cualquiera de estas dos modalidades promete una rentabilidad mucho más alta para los propietarios que si promocionaran su vivienda en plataformas de alquiler tradicional. Según datos publicados, el alquiler de una vivienda turística supone un ingreso hasta 100 % superior que el obtenido de manera tradicional, por lo que es considerado por muchos como un excelente negocio, sobre todo cuando este mercado ya está registrando ganancias cercanas al período prepandemia. Los interesados en ofrecer su apartamento a través de ROOMTORENT solo deben ingresar a la plataforma y registrar su propiedad de acuerdo al plan que mejor se adapte a sus expectativas económicas.



