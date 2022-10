Montañeros ociosos y el whatsapp Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 3 de octubre de 2022, 08:35 h (CET) Hoy día existen muchos clubes de montañeros donde te puedes asociar y salir con ellos en bus los domingos. Pero, también existe la posibilidad de pertenecer a un grupo de montañeros que quedan a través del WhatsApp. ¿Cómo se hace? Existen dos posibilidades: pedir que te admitan, salir con ellos y si pasas el examen, te hacen miembro del grupo; y otra es que algún miembro te invite. Entonces te incluyen en el grupo de WhatsApp y siempre que hay alguna excursión, tú la recibes en tu móvil. Pero, ¿qué ocurre? Ahora se lo explico:

“El grupo de WhatsApp funciona como el muro de Facebook, pero al revés. Supongamos que todos los días usted sube cosas a su muro de Facebook. Pues bien, al cabo de un año, si usted quiere ver aquello que escribió el año pasado, tendrá que correr con el ratón para abajo. Con el WhatsApp, en vez de correr para abajo, tendrá que correr para arriba. De modo que, si propones alguna salida y debajo de tu propuesta hay muchos comentarios, emoticonos y chorradas varias, lo que tú u otro propuso se pierde varios kilómetros más arriba en el muro del WhatsApp. Con lo cual, la gente no se entera. Para que tu propuesta no se pierda, tendrías que subirlo el sábado, pero corres el riesgo de que nadie se te apunte, o que nadie proponga nada. Con lo cual tendrás que quedarte en tu casita ese “finde”.

Yo les recomendaría a esos montañeros ociosos que cogieran un libro en vez de perder el tiempo escribiendo cosas insustanciales.

