​Ecologismo hoy

lunes, 3 de octubre de 2022, 08:30 h (CET) No pocos de los que se califican de ecologistas, hoy, no se limitan a una defensa del medio ambiente dirigida a reducir los efectos negativos y las agresiones derivadas de la acción del hombre. Lo han convertido en una verdadera religión. Posiblemente sea ya la mayor religión de nuestro tiempo, al menos en Occidente.



Una religión que sustituye en muchos al cristianismo. Una religión panteísta, en la que el nuevo dios es la Madre Tierra, en la que las personas adoran a los animales y los elevan al nivel de los humanos, y no faltan quienes abrazan a los árboles, no como un ejercicio puramente deportivo, sino como integración con ellos.

En el fondo es un resultado, no el único, de la pérdida del sentido de la trascendencia y, como el ser humano no puede dejar de adorar a algo o a alguien aunque muchos crean lo contrario, cuando se deja de honrar a Dios se pasa a adorar al mundo. Este ecologismo muestra ser una vuelta al paganismo.

