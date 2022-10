El Parlamento Europeo y el regadío Jesús Domingo Martínez Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 3 de octubre de 2022, 08:27 h (CET) Leía el pasado día 23 que el Parlamento Europeo ha pedido en una resolución que se aprueben disposiciones para apoyar al sector agrario frente a la sequía que ha afectado a gran parte de Europa este verano. Algunos eurodiputados defendieron que las restricciones previstas por la próxima PAC para el regadío y el almacenamiento de agua se flexibilicen.

En su resolución sobre “las consecuencias de la sequía, los incendios y otros fenómenos meteorológicos extremos”, el Parlamento Europeo considera que debe apoyarse “la introducción de sistemas de riego que no utilicen las aguas de superficie ni las aguas subterráneas, tales como el almacenamiento de agua de lluvia y el reciclado de aguas residuales, en combinación con los esfuerzos para reducir el consumo global de agua”.

Los eurodiputados piden a la Comisión Europea que precise, en cuanto sea posible, la interpretación de las nuevas disposiciones sobre las inversiones en el regadío en el marco de la PAC, con el fin de despejar todas las dudas.

La reforma de la PAC elimina la derogación que permitía la modernización de las infraestructuras existentes al mismo tiempo que el aumento de la superficie regada en las zonas en las que el estado de las masas de agua estaba calificado de “inferior a bueno” por motivos cuantitativos.

Los citados parlamentarios piden también precisiones sobre las condiciones específicas para que no se apliquen las restricciones a los depósitos de almacenamiento de agua de montaña alimentados solo por escorrentía.

En lo que respecta a la seguridad alimentaria, el Parlamento pide a Bruselas que estudie qué medidas correctoras pueden adoptarse y qué apoyo puede concederse para que los productores de productos alimentarios primarios que han tenido pérdidas de producción por el calor y la sequía puedan reiniciar cuanto antes nuevos ciclos de producción.

Finalmente comentar que también invita a la Comisión y a los Estados miembros a dar prioridad a la creación de stocks de reserva de alimentos para el ganado y de productos alimentarios estratégicos con el fin de mitigar los efectos más perjudiciales de la sequía. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

