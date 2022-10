Lluvia de arena roja en la Costa Blanca ¿Qué hacer para que el agua de la piscina vuelva a estar cristalina? Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Si bien es más frecuente en primavera y verano, la lluvia de arena roja es un fenómeno meteorológico que puede afectar la Costa Blanca en cualquier momento del año.

Esto sucede por la proximidad de esta área con el desierto del Sahara, donde se originan las tormentas de arena.

Cuando estas precipitaciones tienen lugar, todo se tiñe de marrón. Los suelos, las ventanas, los coches, las placas solares y también las piscinas sufren manchas de arena y lodo. En el caso de una piscina sucia por este motivo, los especialistas de JuJuJu Aquacenter recomiendan no bañarse hasta que el agua esté cristalina nuevamente. Para lograr este objetivo, es posible recurrir a distintas soluciones.

3 soluciones recomendadas por JuJuJu Aquacenter para limpiar una piscina sucia de arena roja En líneas generales, esta empresa sugiere regular el pH del agua a valores de entre 7,2 y 7,6 ppm, el cloro entre 1 y 1,5 ppm, la alcalinidad entre 80 y 140 ppm y el ácido cianúrico a un máximo de 50 ppm. Una vez que se han ajustado estos indicadores existen 3 opciones distintas para clarificar el agua y limpiar la piscina.

La primera consiste en poner floculante granulado o líquido, esperar que toda la arena baje al suelo y al día siguiente aspirar el fondo con un limpiafondos manual. Para finalizar es necesario hacer un lavado del filtro con enjuague final.

Otra opción recomendada es usar dos sacos de Superflock, de la marca Bayrol, en el skimmer (hueco ubicado en la pared de la piscina), activar la bomba con filtración y, después de aproximadamente 2 horas, mover con un cepillo la arena del suelo para que suba y pueda ser filtrada por la bomba de la piscina.

Por último, los profesionales de JuJuJu Aquacenter aconsejan emplear un clarificante natural a base de chitosán, que es un polímero natural no tóxico y 100 % biodegradable. Este producto proporciona un brillo cristalino a una piscina marrón, eliminando aceites, grasas y metales disueltos. Además, termina con la turbieza del agua producto de la lluvia sucia y mantiene el agua cristalina.

Asistencia por parte de un equipo de profesionales Desde hace años, esta empresa recomienda a sus clientes la utilización de los clarificadores Miraclear, de Aqa Chemicals, o Superklar, de Bayrol. Además, en este caso es aconsejable evitar el uso de robots limpiafondos, ya que sus filtros pueden colmarse y averiarse.

JuJuJu Aquacenter dispone de un equipo profesional que brinda asistencia y ayuda en caso de que un cliente no sepa cómo limpiar su piscina sucia. Es importante recordar que, por cuestiones de higiene y salud, después de un episodio de lluvia de arena roja resulta conveniente esperar hasta que la piscina esté limpia y con agua transparente para volver a usarla.



