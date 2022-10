Seguros Academy comparte contenido interesante y fundamental sobre la carencia seguro Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Con una experiencia acumulada de más de 65 años en el sector, los asesores de seguros de Seguros Academy comparten, a través de su blog, contenidos interesantes y fundamentales sobre los seguros de decesos, como lo es el término conocido como carencia seguro. Asimismo, presentan información relevante en materia de seguros de hogar y seguros de vida.

¿Qué significa la carencia en un seguro? La carencia en un seguro es el periodo que transcurre desde la contratación de la póliza hasta la posibilidad de solicitar determinados servicios de asistencia o coberturas. Por tanto, durante el tiempo que dura la carencia, esos servicios asegurados que imponen ese requisito no son accesibles.

Los expertos de Seguros Academy se refieren a la carencia de un seguro como el período que establecen las aseguradoras para garantizarse el pago y así restringir los servicios a los que puede optar el asegurado hasta que haya pagado una prima determinada.

Este tiempo en el que el cliente está pagando un seguro, pero aún no está cubierto por el mismo, puede variar dependiendo del tipo de seguro y de la aseguradora. Por tal motivo, a la hora de contratar un seguro, es fundamental tener presente cuál es su periodo de carencia.

Seguros Academy, carencia en seguros de decesos Los seguros de decesos son uno de los más solicitados entre la población en general. Un seguro de decesos no es solo un seguro que cubre los gastos del entierro o servicios funerarios, sino que también es un servicio que da cierta tranquilidad a los familiares y allegados al gestionar los trámites asociados a la muerte.

Existen diferentes períodos de carencia en seguros de decesos, aunque lo más habitual es que se den en seguros de hogar y salud. Desde Seguros Academy, explican que existen aseguradoras como Almudena Seguros, que no cuentan con el período de carencia en los seguros de decesos. Es decir, desde que el cliente da de alta el seguro, estará cubierto y además contará con los servicios que le ofrezca la póliza contratada.

En el blog de Seguros Academy, las personas encuentran contenido de valor, muy útil a la hora de seleccionar las pólizas de seguro a contratar, entregando además valiosas recomendaciones recogidas en sus más de 60 años en el sector de los seguros.



