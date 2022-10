Relajarse y disfrutar en otoño con Canvas by Numbers, la actividad de pintar por números que alivia el estrés

Con la vuelta a la rutina, actividades como el colegio, la universidad y el trabajo pueden ser estresantes.

Por esta razón, es necesario encontrar distracciones alternativas que ayuden a relajarse, tanto física como intelectualmente, y a evadir la mente después de un día ajetreado. En este sentido, una buena recomendación es optar por algunas de las actividades que ofrece Canvas by Numbers, como por ejemplo, pintar por números.

La importancia de incorporar el arte en la rutina Con la llegada del otoño, los días comienzan a ser más cortos y el frío obliga a reducir las actividades al aire libre. Esta época del año se caracteriza por la vuelta a la rutina, que después de haber disfrutado de unos meses de verano de relax y desconexión, este cambio brusco puedes provocar estrés y desánimo.

Por eso, es necesario encontrar una actividad que permita que la mente y el cuerpo se despejen del estrés de la vida diario, y que también pueda ser realizada en interiores.

Para ello, Canvas by Numbers dispone de una amplia variedad de cuadros para pintar por números. La compañía cuenta con una amplia trayectoria en el sector y la asociación con artistas y nuevos talentos para mantener un catálogo amplio que se ajuste a los gustos de cada cliente.

El objetivo de la empresa es mejorar la calidad de vida de las personas, utilizando la pintura como actividad creativa. De esta forma, la actividad de pintar se transforma en una herramienta a la vez relajante y divertida.

Una actividad tradicional: pintar por números Esta actividad no requiere experiencia previa, por lo que cualquiera puede realizarla, no hay límite de edad o experiencia en la pintura. Los kits de pintura que ofrece Canvas by Numbers se basan en el concepto de colorear por números que se incluye en los libros de colorear infantiles.

Esta actividad se realiza sobre lienzo, por lo que se incluyen pinturas acrílicas y pinceles de alta calidad. El lienzo está subdividido en secciones numeradas, y estos números coinciden con los tonos de pintura incluidos en el kit. Además, Canvas by Numbers ofrece la posibilidad de realizar kits personalizados con las imágenes que el cliente elija, por lo que las opciones son infinitas.

El proceso es simple, y los kits vienen acompañados de una guía de instrucciones para que el cliente pueda crear auténticas versiones del trabajo de los artistas originales.

Pintar por números se posiciona como una actividad ideal para llevar a cabo en casa, tanto en familia como individualmente. Las actividades extraescolares, los fines de semana lluviosos o los momentos de relajación después del trabajo pueden convertirse en un momento de conexión con el artista que se lleva dentro.