¿Cómo tratar la estanqueidad de piscinas y depósitos de agua potable?, por ClauniCanarias Emprendedores de Hoy

sábado, 1 de octubre de 2022, 12:09 h (CET)

Las piscinas y los depósitos de agua hechos con hormigón requieren del uso periódico de productos que mantengan la calidad del agua y su óptima estanqueidad.

No obstante, si bien esto permite mantener el agua potable y en buenas condiciones, el uso prolongado de estos productos podría llegar a ser más bien contraproducente. Sin embargo, la firma estadounidense PENETRON, uno de los líderes con más de 60 años de experiencia en la impermeabilización del hormigón por cristalización y más de 20 años de trayectoria en Canarias, presenta un producto mucho más eficiente. Este es capaz de asegurar una estanqueidad adecuada en piscinas y depósitos de agua potable. ClauniCanarias es la compañía distribuidora de este sistema.

La solución para la estanqueidad permanente de piscinas Se conoce como estanqueidad a la propiedad que mide la capacidad que tiene un circuito, pieza o habitáculo de evitar que partículas externas entren a su interior. En este sentido, la estanqueidad del agua se refiere a la capacidad de un cerramiento de evitar la filtración o penetración del agua a través de él. PENETRON es una de las compañías estadounidenses líderes en la impermeabilización del hormigón mediante la cristalización activa. La fórmula de su producto es única y se mantiene en constante evolución, gracias a la permanente investigación de materiales cada vez más innovadores, a cargo de profesionales.

La fórmula de PENETRON contiene propiedades únicas que son capaces de proteger de manera íntegra la matriz del hormigón, con lo cual impide la penetración del agua y de cualquier agente contaminante. Es precisamente esta propiedad lo que hacen que este producto sea el ideal para garantizar la estanqueidad permanente en piscinas y depósitos de agua potable hechos a base de hormigón. Y es que no solo elimina definitivamente el uso de otros elementos que tradicionalmente se usaban para el mantenimiento del agua, sino que además posee características que no afectan la calidad ni la potabilidad del líquido. Esta es una propiedad que está certificada por Sanidad.

¿Cuáles son las características del sistema PENETRON? El secreto del producto de impermeabilización capilar cementoso de esta compañía está en la combinación de cementos de alta calidad, que contienen entre otras cosas, arena de grado especial, cuarzo y principios activos patentados por la empresa. Todos estos elementos aseguran un sistema sumamente eficaz que impermeabiliza el hormigón a tal grado que aumenta su vida útil y hace que sea prácticamente imposible la filtración de líquidos y partículas a través de él.

Con todo esto, es fácil deducir que este sistema es uno de los idóneos distribuidos por ClauniCanarias si lo que se quiere es garantizar que un depósito de agua potable tenga las características necesarias para garantizar un agua sin contaminantes. De esta misma manera, también permite tener una piscina sin riesgo de que existan filtraciones que puedan causar mayores problemas en el futuro.



