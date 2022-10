Marketing online que triunfa basado en la psicología humana con Espabilismo Emprendedores de Hoy

sábado, 1 de octubre de 2022, 12:05 h (CET)

En los inicios del e-commerce las estrategias para vender por internet eran sencillas y no se necesitaban grandes planes o metodologías para hacerlo. Sin embargo, con los cambios y la complejidad que ha adquirido todo el sistema digital, hoy en día es más difícil vender online, sumado al hecho de que hay más competitividad. Actualmente, miles de empresas ofrecen los mismos productos y servicios, por lo que cuesta diferenciarse en el mercado. Además, los clientes se aburren del mismo marketing, de la publicidad engañosa, etc. En el Club de Estrategas de Espabilismo presentan una estrategia digital de vanguardia para generar ventas online.

El Club de Estrategas de Espabilismo enseña a potenciar las ventas con una estrategia psicológica Espabilismo es una escuela de estrategia digital innovadora en el sector del marketing y ha lanzado su Club de Estrategas para dar un paso hacia el futuro dentro del sector digital. Este club fue creado con el fin de enseñar a usar el aspecto psicológico para potenciar las ventas y crear negocios online que se diferencien del resto. A pesar de estar dirigido principalmente a marketeros, no es exclusivo para ellos, sino para todos los que tengan negocios de cualquier sector y quieran elevar su nivel de ventas en el mercado. Pertenecer a este club cuesta 25 € al mes y ofrece acceso a 1 contenido semanal muy potente en el que se explican nuevas estrategias digitales punteras en el sector, técnicas psicológicas y análisis de casos reales donde se han aplicado. Además, los miembros del club pueden disfrutar de una reunión mensual donde pueden exponer sus dudas de forma anónima y tienen acceso a soporte privado, así como a varias clases magistrales con grandes estrategas digitales que revelan todo sobre sus negocios. Las plazas para este club son limitadas por lo que, en caso de no haber suscripciones disponibles, los interesados pueden acceder a una lista de espera.

Por qué vender ahora online ya no es tan sencillo como antes Desde la aparición de internet, el mundo digital ha crecido y evolucionado a pasos agigantados. Cada vez surgen nuevos cambios en las tecnologías que no solo afectan el desarrollo del mundo digital, sino de todos los sectores que se apoyan en él, incluyendo el marketing. Todos estos cambios han provocado que vender por internet ya no sea tan fácil como lo era años atrás, por lo que es necesario entender qué es lo que mueve el mercado y los consumidores actualmente.

Marina Miller, CEO de Espabilismo, ha descubierto que todo se resume a entender la psicología humana y comprender cómo piensa la sociedad actual. Por ello ha desarrollado una estrategia digital que se basa en analizar el comportamiento humano y diseñar estrategias centradas en su forma de pensar. El Club de Estrategas es el lugar donde enseña semana tras semana estrategias digitales para generar tensión de compra, atajos para aumentar la visibilidad online y técnicas poco conocidas que han dado grandes resultados en internet.

Para generar ventas online es necesario comprender cómo piensan las personas actualmente y crear estrategias digitales que se amolden al modo de pensar de las masas. El Club de Estrategas de la escuela de estrategia digital Espabilismo revela interesantes secretos de marketing capaces de llevar de 0 a 100 las ventas de cualquier negocio online.



