Las claves para la gestión operativa de restaurantes, hoteles y eventos, por Oh My Business Emprendedores de Hoy

sábado, 1 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

A raíz de la pandemia, muchos locales de hostelería y restauración han replanteado su modelo de negocio para poder hacer frente a las adversidades.

Según la empresa Oh My Business, esto representa una serie de desafíos que ponen a prueba la preparación y la capacidad de gerencia para asumir cambios. Hoy día, la resiliencia es el ingrediente secreto que todo negocio debe incluir en estrategia.

La incorporación de menús a domicilio, mayor flexibilidad horaria, renovación de ambientes internos y capacitación del personal son parte de las tareas pendientes de muchos. Estos cambios en la gestión operativa no solo son válidos para hoteles y restaurantes, también lo son para las agencias que organizan eventos corporativos y acciones de marca.

¿Cuáles son las tareas clave para la gestión operativa? Oh My Business es una consultora especializada en la gestión operativa para restaurantes, hoteles y eventos. Su trabajo es ser los ojos y oídos de sus clientes para encargarse de la gestión de operaciones, con el propósito de optimizar las tareas e incrementar la rentabilidad de sus clientes.

Como expertos en el área, saben que existen algunos elementos clave que garantizan la supervivencia del negocio. Entre ellos se encuentra la necesidad de optimizar el uso del recurso humano y de maquinarias. Además, de la importancia de incrementar progresivamente el consumo promedio por mesa y elegir a los proveedores de forma inteligente.

Periódicamente, el departamento de operaciones debe ejecutar iniciativas para mejorar el local e innovar con los servicios. Asimismo, se debe implementar un plan exitoso de recursos humanos que incluya la selección y formación continúa del personal. En Oh My Business sostienen que si esto no se aplica de manera planificada y con objetivos, el negocio está condenado al fracaso.

Soluciones a medida La empresa destaca por ofrecer soluciones a medida para cada caso. Sus profesionales consideran que es importante contar con un diagnóstico previo para determinar qué medidas se pueden aplicar en un negocio en particular. Por esta razón, el servicio de esta empresa de operaciones para restaurantes, hoteles y eventos es personalizado según cada cliente. Aseguran que el soporte es íntegro hasta conseguir que la facturación cumpla con las expectativas de cada objetivo trazado. El tratamiento cercano es lo que permite el conocimiento necesario para estructurar planes a la medida. Su conocimiento del mercado les permite orientar a los propietarios de los negocios sobre los elementos clave que demanda la gestión operativa. Aseguran que ya suman muchos casos de éxito desde que comenzaron sus actividades, siendo uno de estos el centro de ocio gastronómico más grande de Europa.



