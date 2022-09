La importancia de disponer de un servicio de transporte especial para una producción audiovisual, por Iris New Legend Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de septiembre de 2022

Dentro de la industria cinematográfica y de televisión, el aspecto relacionado con la logística es uno de los más relevantes para el desarrollo de cualquier proyecto. La firma Iris New Legend, experta en este tipo de servicios, afirma que, dentro de la logística, el tema del transporte tiene una importancia crítica con vehículos de última generación.

La producción audiovisual requiere de un tipo de transporte especial que sirva para el traslado del personal técnico y de actores entre las localizaciones. Igualmente, tiene la responsabilidad de transportar los equipos eléctricos, las cámaras, los decorados, los elementos de producción y las carpas para alojar las oficinas operativas.

En manos de especialistas Iris New Legend es una empresa de producción audiovisual con una amplia experiencia en la creación de programas de televisión, videos musicales y piezas publicitarias. Han participado en numerosas campañas promocionales, realizaciones de films y vídeos para cantantes de fama mundial como Katy Perry. Aunque su sede central está en Miami, tienen oficinas abiertas en Madrid para el mercado europeo.

Una de sus principales unidades de negocio es la producción de vídeos para clientes que desean desarrollar campañas no invasivas en plataformas digitales. No solo trabajan en la realización de las piezas, sino que también se encargan de su difusión por las redes sociales y portales web.

Con esta importante experiencia abrieron en España su servicio de transporte especial para producciones cinematográficas, rodajes de televisión y eventos musicales de gran magnitud. Para la prestación de estos servicios cuentan con una flota de trailers de gran tamaño que se adapta para cualquier tipo de necesidad de traslado.

Engranaje con las otras unidades de negocio El servicio de transporte especial que está ofreciendo Iris New Legend engrana perfectamente con las otras unidades de negocio que tiene la empresa. Una de ellas es el servicio de localizaciones especializadas en producciones de época. Disponen de más de 1.000 lugares para que las productoras puedan escenificar sus historias.

Bosques, castillos y parajes están concebidos para ambientar escenas de producciones audiovisuales de la época medieval y hasta el siglo XIX. Todos los lugares de filmación con los que cuenta Iris New Legend cuentan con estudios de logística para la disposición de servicios complementarios. La compañía habla específicamente de hoteles, restaurantes y otros comercios.

Los representantes de esta empresa aseguran que su servicio de transporte especial cumple con todas las expectativas de cualquier cliente, ya que no son solo una empresa de logística, sino principalmente una productora. En ese sentido, conocen en detalle las exigencias de la industria y saben como responder adecuadamente ante cualquier situación.



