Green Cornerss lanza al mercado junto a Nait Nait el pack con todo lo necesario para los recién nacidos Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de septiembre de 2022, 12:22 h (CET)

Green Cornerss ha formalizado una alianza con Nait Nait, una marca española de artículos para toda la familia especializada en puericultura de la mejor calidad y preocupada por ofrecer productos prácticos e innovadores.

Gracias a esta unión, ambas empresas han diseñado lo que ellas llaman el «Pack perfecto para recién nacidos«, el cual mezcla lo mejor de la cosmética de Green Cornerss con la calidad de los artículos de Nait Nait.

Los productos que forman parte del pack son fundamentales para preparar la llegada de un bebé y por este motivo, no deben faltar en ninguno de los hogares con nuevos miembros en la familia.

Cuidado y cosmética en un mismo lugar El pack está compuesto por 7 productos: 4 productos de Green Cornerss y 3 productos de Nait Nait disponibles en 5 estampados diferentes. Los productos que incluye Green Cornerss en la cesta son su Crema Hidratante de Avena, el Gel de Baño de Lavanda, la Crema de Pañal de Manzanilla y la Colonia Baby & Me. Junto a estos 4 productos, también se encuentran los cestos de pañales, las toallas de baño y las toallitas higiénicas para limpieza de Nait Nait.

La cesta está diseñada para transportar todo lo que se necesita para mantener a los recién nacidos limpios, secos y frescos. Su limpieza es muy sencilla, ya que solo se tienen que extraer las planchas de plástico que aportan rigidez a las piezas e introducirlas en la lavadora sin ningún tipo de preparación previa. Las cestas también cuentan con elásticos en su interior para guardar cremas, tijeretas y todo lo necesario para el aseo diario del bebé. Gracias a sus asas ergonómicas, se pueden transportar con una sola mano, facilitando su manipulación cuando se tiene al bebé en brazos.

Las toallitas higiénicas están hechas con un moderno sistema que permite mantenerlas húmedas y son tan resistentes que pueden lavarse y reutilizarse constantemente. Con este producto, Green Cornerss y Nait Nait esperan disminuir la huella de carbono y el impacto ambiental que producen los artículos de cuidado para los recién nacidos y por ello, se han encargado de elaborar y promocionar productos de uso sostenible. Tanto la toalla de secado como las toallitas higiénicas están disponibles en 5 estampados diferentes para diferenciarlas de los artículos de aseo para adultos.

Una alianza con consciencia ambiental Con este pack para recién nacidos, Green Cornerss, cuya socia mayoritaria es la famosa influencer Verdeliss, y Nait Nait, esperan revolucionar la industria de productos de aseo para bebés, comercializando artículos que no generen daños al planeta y mantengan la salud de los niños en excelentes condiciones. Todas las personas interesadas en adquirir cremas y toallas ecológicas para sus bebés, solo deben acceder a la página web de Green Cornerss y elegir el pack que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos.



