5 ventajas que ofrecen los centros de negocios según Urban Lab Madrid

viernes, 30 de septiembre de 2022, 15:33 h (CET) Disponer de un espacio cómodo para trabajar no siempre es sinónimo de necesitar oficina propia y actualmente, parece que cada vez está más claro que la oficina tradicional está en sus horas bajas. Hay alternativas muy interesantes en el mercado, como los centros de negocios que ofrecen servicios integrales y espacios a medida, de forma inmediata Hace tiempo la idea de trabajar en una oficina, donde solo hay empleados de una misma empresa, dejó de ser el único concepto de negocio. El número de emprendedores y empresas en el tejido empresarial del país es cada vez mayor, y trabajar en un espacio compartido se ha convertido en una de las mejores opciones del mercado. Sin embargo, hay ocasiones en las que se necesita un despacho o una sala de reuniones, bien de forma permanente o para determinados asuntos y en estos casos los centros de negocios también pueden adaptarse a las necesidades de cada cliente independientemente de su tamaño o número de empleados.

Al hilo de lo anterior, afirma Urban Lab Madrid Centro de Negocios y Coworking cuales son las 5 ventajas más significativas por las que es mejor un centro de negocios que una oficina tradicional:

Son más económicos

Cuando se alquila una oficina, se necesita invertir dinero en equipamiento y servicios, además de pagar por todo el espacio físico que tiene disponible. Esto supone un gasto que no siempre se puede rentabilizar y que definitivamente no es sostenible.

Un centro de negocios cuenta con todo lo necesario para desarrollar una empresa o consolidarla, olvidándose de temas tales como la electricidad, conexiones de Internet y telefónicas, cuartos de baño, salas de reuniones o espacios para eventos y mucho más. Lo bueno es que solo se paga por lo que se necesite. Si es suficiente con una mesa y una silla, ¿por qué pagar por tener una sala de reuniones o espacio para 5 puestos? Todo el dinero que se ahorras son beneficios.

Situación privilegiada

Los centros de negocios se ubican en zonas estratégicas de la ciudad, donde se puede acceder fácilmente en transporte público o cualquiera puede acercarse. Si tiene que reunirse con alguien, es mucho más fácil decirle cuál es la estación de metro que le deja en la puerta que tener que estar dando vueltas hasta encontrar el sitio.

Favorece las relaciones

Aunque trabajar desde casa puede resultar muy interesante, si quiere ampliar sus posibilidades necesita interactuar con otros. En los centros de negocios encontrará emprendedores y empresas con las que se pueden forjar alianzas que llevarán su proyecto a un nuevo nivel. En casa se está muy a gusto trabajando en pijama, pero no podrá cerrar acuerdos con nadie de esta manera.

Ofrece una mejor imagen

Tener un servicio de recepción para que un cliente venga a verle, pasar a un despacho o celebrar una reunión corporativa en la que le presente su idea en una sala cerrada generará en él una sensación de empresa seria. Una imagen de marca que todo buen cliente o socio potencial sabrá apreciar, y que un centro de negocios ofrece para cuando lo necesite. Es posible reservar la sala solo para el tiempo necesario ya sea una hora, media jornada o una semana.

Potencia el rendimiento

Trabajar al lado de personas que también tienen unos objetivos es muy motivador, aunque os dediquéis a cosas muy distintas. Es mucho más motivador ver cómo hay más personas trabajando que estar encerrado en un cubículo o no ver a nadie en todo el día. Su rendimiento y productividad se verán impulsados de forma importante y eficiente.

¿Verdad que apetece empezar a trabajar de esta manera? Como se puede ver, no es necesario invertir en una oficina para conseguir resultados positivos.

