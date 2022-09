Los zapatos made in Spain de Mila de Lucila Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de septiembre de 2022, 12:24 h (CET)

El complemento ideal para cualquier outfit es un par de zapatos elegantes que encajen con el estilo total del vestuario en ocasiones diversas.

Un calzado que no solo sea estéticamente bello, sino que también sea versátil y confortable al usarlo, se vuelve el aliado perfecto de cada conjunto de indumentaria. Estos son los atributos que diferencian a la marca Mila de Lucila, caracterizada por confeccionar zapatos atemporales para mujeres, que no solo aportan sofisticación, sino que también significan un gran aporte a la sostenibilidad medioambiental.

Sus diversas líneas de calzado femenino made in Spain se destacan por la discreción y formas depuradas, dando lugar a piezas atemporales centradas en la elegancia, creadas para acompañar los mejores años de vida de una mujer.

Vestir los pies con naturalidad, sencillez y clase Como consecuencia de que los clásicos nunca pasan de moda, la marca Mila de Lucila ha apostado por un diseño de calzado sofisticado y versátil, con modelos tradicionales que transmiten comodidad y elegancia. Cada uno de los zapatos de la marca ha sido creado para quienes priorizan la calidad sobre la cantidad, dando lugar a piezas únicas que se adecúan a distintas situaciones de manera original.

Bajo la premisa de evocar una pieza natural, el catálogo de Mila de Lucila se compone de zapatos elegantes, caracterizados por la simpleza de un nuevo concepto llamado make-up shoes. Se trata de una línea compuesta por diversos modelos de calzado sobrio, con líneas puras y tonalidades naturales, que se asemejan a distintos tonos de piel. Estas particularidades proveen de un calzado sencillo, pero con clase a la vez, ya que cuentan con un diseño propio que estiliza la silueta.

La discreción del calzado permite que la atención se centre en quien los calza, dando protagonismo a mujeres seguras, que no necesitan demostrar nada de sí mismas. Como complemento perfecto a esa seguridad, los zapatos proveen de un calce cómodo, sobre una base firme y una horma versátil, capaz de combinarse de múltiples maneras para todo momento y lugar.

Unir sostenibilidad y moda Los zapatos Mila de Lucila son creados en España por mujeres y para mujeres, de la mano de expertas en diseño y producción 100 % artesanal. Cada modelo está destinado a transmitir un estilo único, para ser utilizado tanto en la vida privada como en el ámbito profesional, gracias a su estética, que combina elegancia y funcionalidad. Sus cualidades minimalistas y atemporales hacen que sean piezas armoniosas con distintas indumentarias, convirtiendo a estos pares de zapatos en elementos indispensables de todo armario.

Con la última colección de Pin Art, Mila de Lucila ha dado un paso más hacia una producción sostenible, ya que la confección de apliques coquetos y diversos permite personalizar un mismo par de zapatos con diferentes modelos adecuados para diversas ocasiones. Combinables con distintas prendas y eventos, los estilos de Pin Art dan una vida completamente diferente a los Mila de Lucila, haciendo un cambio de look completo con apliques de lino, con lazos, perlas o piedras brillosas.

Entendiendo que menos es más, la marca Mila de Lucila apuesta a proveer de zapatos de calidad y duraderos. Confeccionados en Elda y Petrer, Alicante, los zapatos elegantes de Mila de Lucila parten de la cuna tradicional de calzado de lujo, para ofrecer distinción y confort a mujeres sofisticadas.



