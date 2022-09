El fabricante de software SPYRO afianza su posición y reúne a 200 profesionales en su XXII Congreso celebrado hoy en Donostia Comunicae

viernes, 30 de septiembre de 2022, 15:06 h (CET) SPYRO Software, compañía guipuzcoana con más de 35 años de andadura, prevé crecer un 13% en 2022 y mantener la inversión del 15% de su facturación en I+D. Lo hará apostando por desarrollos que faciliten la gestión empresarial de las compañías y su compatibilidad con otros sistemas aprovechando las nuevas posibilidades que brindan las tecnologías Integrada desde 2020 en la multinacional TSS, SPYRO ha mantenido un crecimiento de dos dígitos desde entonces, invirtiendo continuamente en producto y mantenido la plantilla. "Si alguien podía pensar que la integración en un grupo mayor podía diluir nuestra empresa, hoy podemos decir que hay más SPYRO que nunca con estrategias a medio y largo plazo", ha subrayado Ricardo González, director gerente de SPYRO.

Su Congreso ha tenido lugar esta mañana en el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa y durante el mismo se han conocido las principales novedades tecnológicas en la digitalización de los procesos empresariales, así como en aspectos relacionados con la ciberseguridad, la inteligencia artificial o el factor humano. La cita ha contado con 16 ponentes.

La compañía fabricante de software SPYRO ha celebrado hoy en el Auditorio del Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa su XXII Congreso bajo el lema: ‘Digital thinking. Human feeling’. La cita ha reunido a 200 profesionales de diferentes sectores y comunidades autónomas para conocer y compartir las principales novedades tecnológicas en lo referente a la digitalización de las compañías, sin perder de vista el factor humano, clave en la nueva realidad digital.

Durante el encuentro, SPYRO ha dado a conocer sus resultados constatando un crecimiento de dos dígitos desde su integración en Total Specific Solutions (TSS) en el año 2020 con un crecimiento del 10% en 2021 y del 13% en 2022 y el mantenimiento de la plantilla. Asimismo, mantiene en este periodo la inversión del 15% de su facturación en I+D, tanto en la mejora de sus actuales productos como en el desarrollo de nuevas soluciones.

"Durante los últimos años no hemos cesado de invertir en producto. Estamos realizando una gran apuesta por la migración a la nube y ya son muchos los clientes que han apostado por migrar a Spyro Cloud. Esto ha sido una revolución puesto que supone olvidarse de hardware, sistemas operativos, actualizaciones, etc.", ha subrayado durante su intervención Ricardo González, director gerente de SPYRO.

Según ha explicado, la integración en 2020 en el grupo de empresas TSS, "nos ha permitido continuar nuestra carrera de crecimiento, aprovecharnos de las buenas prácticas y enseñanzas de nuestros nuevos compañeros, de su apuesta por el desarrollo de talento y de nuevas iniciativas empresariales. Y todo ello asegurándonos una independencia en la gestión y decisión de SPYRO Software". En este contexto, ha explicado, SPYRO ha apostado por un cambio de imagen que incorpora un corazón y tiene como claim ‘El corazón inteligente de tu negocio’, porque "somos el motor que bombea y hace que funcionen correctamente todos los procesos en nuestras empresas cliente".

Bajo esta premisa, SPYRO ha presentado hoy en su Congreso algunos de las nuevas soluciones que ha desarrollado con el objetivo de facilitar a sus usuarios:

Nuevas oportunidades de negocio gracias al análisis de datos (Intelligence)

Mejorar la experiencia del cliente y su relación con la marca (Commerce)

Proporcionar una capacidad de respuesta rápida y segura en un entorno cambiante (Cloud)

Mejorar la eficiencia de los procesos en las organizaciones (Planner)

Impulsar la cultura de la innovación en la empresa (Lab)

Fomentar el trabajo colaborativo y la comunicación interna (APIs)

Ponencias

El Congreso ha sido inaugurado por Jabier Larrañaga, Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural quien ha subrayado que en Gipuzkoa "como fortaleza, tenemos la suerte de contar con una visión a largo plazo tanto en las instituciones como en las empresas, que cuentan con una cultura de reinversión muy importante". En este sentido, ha matizado que en la transformación digital que vivimos, "es cada vez más importante la reinversión, no solo en tangibles, sino también en intangibles. Aunque vivimos momentos de incertidumbre, es necesario seguir preparándonos para el futuro. La confianza nos abre a nuevas oportunidades, mientras el miedo nos paraliza", ha concluido.

Por su parte, en la clausura, Estibaliz Hernáez, Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Gobierno Vasco, ha subrayado que la digitalización es más que necesaria: "Hoy no es una opción. Y es necesario acompañar la tecnología de ciberseguridad, de ética en la gestión de los datos e, indispensable, de la recualificación de las personas. Por ello, en la nueva estrategia para la transformación digital de Euskadi damos mucha importancia a lo que denominamos las competencias digitales", ha señalado.

En la cita han intervenido asimismo Koldo Peciña, gerente del Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa (ZIUR); José Antonio Erdozia, CEO de la compañía guipuzcoana COUTH Industrial Marking System; Leire Legarreta, CEO & Fundadora de We Are Clickers; Pilar Kaltzada, escritora y experta en consultoría estratégica; y Jurriaan Piek, General Manager de Total Specific Solutions (TSS).

Premio solidario

Con motivo del Congreso, SPYRO ha entregado un reconocimiento solidario a la Asociación Guipuzcoana de Autismo, Gautena, en agradecimiento y homenaje a su trabajo centrado en promover que cada persona con trastorno del espectro del autismo, o con discapacidad intelectual y/o desarrollo, y su familia, puedan disponer de las oportunidades adecuadas para alcanzar una calidad de vida plena en una sociedad favorecedora de la inclusión.

El premio, con una dotación económica en la que han colaborado los partners de SPYRO Sabbatic, Digitalentu y Tecnipesa, ha sido recogido por el presidente de la asociación, Patxi Agirre, de manos del director gerente de SPYRO.

