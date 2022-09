LICMAD explica los pasos para tramitar una Declaración Responsable en Madrid Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de septiembre de 2022, 11:46 h (CET)

Para poder abrir un negocio en Madrid, realizar un cambio de local a vivienda o realizar obras en una casa o en un negocio, se necesita una licencia de actividad que en algunos casos se puede tramitar por Declaración Responsable, un trámite mucho más sencillo y rápido. Por medio de este documento, el empresario manifiesta disponer de toda la documentación requerida, que certifica que se cumple con los requisitos necesarios para obtener su licencia e iniciar sus operaciones.

Tramitar una Declaración Responsable en Madrid conlleva todo un proceso. LICMAD es una Entidad Colaboradora Urbanística (ECU) del ayuntamiento de Madrid que aportará al interesado la máxima agilidad y así lo explica a través de su página web.

Pasos para tramitar una Declaración Responsable en Madrid en LICMAD En la capital española existen ciertos tipos de actividades y obras que no requieren una licencia, o que según el caso, puede ser suficiente con presentar únicamente una Declaración Responsable.

LICMAD pertenece al sistema de colaboración público-privada para la tramitación y control de las actuaciones urbanísticas en materia de implantación y desarrollo de actividades e informará al interesado de todo el proceso.

El primer paso consiste en que el titular o representante de la actividad contacte con LICMAD, bien por e-mail licmad@licmad.es, por el teléfono que se indica en su página web o directamente en sus oficinas de la calle Juan Bravo 46 (oficinas) de Madrid.

LICMAD confirmará el adecuado procedimiento e informará del precio y los tiempos de tramitación.

Una vez aceptado, el cliente aportará la documentación obligatoria según la Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid.

LICMAD se encargará de presentar el documento ante el Registro del Ayuntamiento, así como el resto de la documentación digitalizada y emitir el Certificado de Conformidad otorgando así el derecho a comenzar las obras y en su caso, posteriormente, la actividad.

Una vez que las obras han concluido o la actividad está en funcionamiento, LICMAD se encargará de hacer una comprobación in situ del correcto funcionamiento de la actividad conforme al cumplimiento normativo.

¿Qué sucede después de la comprobación hecha por LICMAD? Si tras la comprobación, el resultado es favorable, LICMAD se encargará de emitir el informe de comprobación material favorable. Si existieran deficiencias no esenciales, se le comunicará al solicitante para que lo subsane en un plazo de tres meses. Si las deficiencias fuesen esenciales se notificará al cliente y al Ayuntamiento de Madrid para que cese la actividad conforme a lo establecido en el art. 29 de la OLDRUM.

Tras años de trayectoria, LICMAD conoce muy bien la normativa y los trámites para Declaraciones Responsables o el procedimiento de Licencia. Su agilidad y profesionalidad en la gestión ayuda a garantizar que el titular tenga todo en orden.

Por lo tanto, para quienes quieran ahorrar dinero y complicaciones a la hora de tramitar una Declaración Responsable o Licencia de actividad, contactar con LICMAD es una de las alternativas más convenientes.



