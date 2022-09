Reino Unido prepara sus viviendas para aliviar las altas temperaturas Comunicae

viernes, 30 de septiembre de 2022, 13:34 h (CET) Toldylum se hace eco de la información aportada por Nius sobre la nueva situación que está viviendo Reino Unido con el máximo de temperaturas que han vivido este año Toldylum, una empresa de puertas motorizadas en Badajoz especializada en cerramientos de terrazas en Cáceres, se hace eco de la información aportada por el portal web Nius sobre el nuevo cerramiento que están llevando a cabo algunos británicos para no verse afectados con temperaturas de hasta 40ºC dentro de la casa.

Este verano, Reino Unido ha activado la emergencia nacional por calor extremo y se ha visto obligado a plantear nuevas fórmulas de cara al presente y al futuro del país. La mayoría de las casas están construidas para retener el calor, por sus fríos inviernos y no están preparadas ante la llegada de esas temperaturas.

Solo entre el 2% y el 3% cuenta con sistema de refrigeración en casa. Además, el aire acondicionado no viene bien en Reino Unido por la demanda de energía y el efecto isla de calor urbano.

En un principió se llegó a recomendar el cierre de cortinas en los lados dónde llegaba el sol y añadir un sombreado exterior que añadiría eficacia a cada casa. Aunque las persianas de Reino Unido tienen que ser más robustas. Como sugerencia, también es recomendable plantar árboles de hoja caduca en las ventanas orientadas al sur.

A nivel estético también se cambiaría el color del techo a uno blanco que capte más energía del sol, usando materiales con mayor albedo o con capacidad de reflejar la luz. Además, en la obra de nueva construcción se recoge como norma que el sobrecalentamiento tiene que tenerse en cuenta en el diseño de la nueva casa. Para ello será necesario que, en la medida de lo posible, no se instalen ventanas en la parte sur de la casa, que los muros sean mucho más gruesos y ayuden al aislamiento y, por otro lado, un mayor espacio de zonas verdes.

