En cirugía plástica, no todo es estética, por la Dra. Verónica Izquierdo

viernes, 30 de septiembre de 2022, 13:38 h (CET) La Dra. Verónica Izquierdo, doctora especializada en cirugía plástica y cirugía reparadora, desvela cuáles son las operaciones de estética por salud más habituales Cuando se habla de cirugía plástica, de manera casi inmediata a la mente de muchas personas viene la imagen de alguien que desea mejorar su físico para encontrarse más guapa. Pero la realidad puede ser más dura cuando es necesario acudir a estas operaciones por problemas de salud.

Aunque es cierto que gracias a la cirugía estética es posible mejorar partes del cuerpo con las que una persona no se siente del todo a gusto, la realidad es que en muchas ocasiones realizar estas operaciones no tiene que ver con la estética y sí con el hecho de mejorar la salud psicológica del paciente.

En el sector de la cirugía plástica y reparadora, muchas de sus operaciones y tratamientos, se dirigen hacia ciertos aspectos de la persona que les hacen sufrir y cuyo efecto psicológico puede resultar devastador.

Los motivos que pueden llevar a una persona a pasar por una operación de cirugía estética reparadora, son muy diversos y pueden consultarse en la web de la Dra. Verónica Izquierdo: https://draveronicaizquierdo.com/, doctora especializada en cirugía plástica y reparadora.

Tratamientos personalizados para diferentes problemas

El paso del tiempo, sufrir ciertas enfermedades, operaciones, cicatrices o manchas de nacimiento, son algunas de las causas que pueden llevar a una persona a pasar por una operación de cirugía estética. Y aunque pueda parecer desde fuera que la motivación de la persona es querer estar más guapa, en realidad muchas de esas operaciones están ligadas a una motivación más psicológica de poder encontrarse bien con ella misma sin avergonzarse.

Operaciones o marcas de nacimiento

Las operaciones suelen dejar marcas en la zona donde se ha realizado. Algunas de esas marcas pueden hacer sentir vergüenza a una persona, sobre todo si en algún momento quedan expuestas a la vista de otros.

En estas circunstancias, se puede realizar operaciones estéticas que permitan eliminar o reducir la visibilidad de esas marcas que hacen sentir a la persona acomplejada.

Las secuelas que deja el cáncer

Sobrevivir a un cáncer ya supone un gran esfuerzo para muchos pacientes. Tras un tratamiento muy duro, sobre todo en el caso del cáncer de mama, que en ocasiones precisa de la amputación de una o de las dos mamas, las secuelas físicas que puede dejar son bastante grandes, y la persona puede quedar traumatizada.

Para ayudar a estas mujeres que han tenido que pasar por la pérdida de un pecho, o de ambos, y que dejan de reconocer su propio cuerpo, la cirugía estética y reparadora permite mitigar el efecto de esas secuelas.

Reducción de pecho, un problema de salud

Como norma general son más las mujeres que desean hacerse un aumento de pecho, pero la reducción de pecho es una operación que más que estética es necesaria para la salud física de la mujer. Y es que un tamaño excesivo puede acentuar, por ejemplo, dolores y molestias de espalda en la mujer.

Con estos ejemplos se pone de manifiesto que, en ocasiones, la cirugía plástica y reparadora es más que belleza, también es salud.

