SproutWorld propone cómo sacar el máximo partido a las cejas con un delineador plantable Comunicae

viernes, 30 de septiembre de 2022, 12:54 h (CET) Las cejas son sinónimo de belleza y carácter y este año han cobrado especial protagonismo. SproutWorld, creador del único maquillaje plantable del mundo propone varios consejos para sacar el máximo provecho a los delineadores de cejas ecológicos Cuatro de cada cinco mujeres utiliza un delineador de pestañas, sin embargo esta cifra bajaba habitualmente un 20% cuando se atiende a las cejas y es que tan importante es lucir unas bonitas pestañas como unas cejas bien contorneadas.

Una de las grandes tendencias de este año ha sido el redescubrimiento del cuidado y la estética de las cejas. Ya no se trata sólo de llevarlas arregladas sino que además se les puede dotar de un protagonismo que resalte la mirada y el rostro.

Para ayudar a mantener esta bonita estética facial SproutWorld ha lanzado un estuche compuesto por delineadores de cejas y pestañas. Un Kit que además de servir para resaltar la cara se caracteriza por ser el único maquillaje plantable del mundo. Una forma de devolver a la tierra lo que presta para estar más guapas.

Los lápices delineadores de SproutWorld se pueden plantar una vez que se han quedado cortos y ver cómo brotan flores silvestres. Un maquillaje ecológico sostenible y comprometido.

Además SproutWorld (www.sproutworld.com) ha preguntado acerca de las tendencias para este próximo otoño en lo que se refiere a la estética de las cejas y así también ofrece los mejores consejos para lucir una expresión facial bonita.

Cómo usar un delineador de cejas

El 43% de las españolas desconoce el potencial de un delineador de cejas. No conoce las posibilidades que ofrece o cómo utilizarlo de manera correcta. Y es que el uso del delineador de cejas dependerá exclusivamente del tipo de cara que cada uno tenga ya que el delineador ayudará a definir mejor cada rostro según su característica.

Para utilizar un lápiz delineador de cejas es fundamental seguir la línea natural de las cejas y pintarlas con el lápiz afilado consiguiendo líneas de poco en poco.

1.- Tipo de rostro: La duda más común entre todas las usuarias que comienzan a utilizar el lápiz delineador de cejas es precisamente cómo hacerlo. El principal consejo para sacar partido de este instrumento de belleza es conocer bien el tipo de rostro ya que no se puede aplicar de la misma manera a una cara cuadrada que ovalada o redonda.

2.- Identifica donde empieza y acaba la ceja: coloca el lápiz sobre la aleta de la nariz y sitúalo hasta el lagrimal. Esta es una forma de medir y ubicar el espacio donde debería iniciar la ceja. El punto más alto de la ceja lo localizarás entre la aleta de la nariz y el iris del ojo. Y para localizar el final de la ceja desde el mismo punto anterior hasta el final del ojo.

3.- Contorno de la ceja: los contornos de la ceja deben estar ligeramente más marcados que la parte interna. Además, la "cola" final de la ceja debe ser más marcada y oscura que la zona más cercana a la nariz. Se debe comenzar por la parte de abajo de la ceja y trazar una línea hasta el final de la ceja, siguiendo su borde inferior. Se deberá repetir el mismo proceso con la parte superior. Hay que evitar marcar el contorno en el inicio de la ceja ya que esta zona es la que debe quedar más clara y difuminada.

4.- Relleno: Una vez definidos los contornos de la ceja, se podrá empezar a rellenar los huecos. Este relleno no debe ser totalmente uniforme, ya que quedará muy artificial. Se debe marcar de poco en poco con pequeñas rayas.

El delineador de cejas de SproutWorld está disponible en Amazon en un estuche individual o con un delineador de ojos. Se puede conseguir en este enlace. Delineador de cejas SproutWorld

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.