Lingokids, primera empresa de aprendizaje de idiomas online para niños que apuesta por el formato podcast

viernes, 30 de septiembre de 2022, 10:46 h (CET) A través de tres series de episodios de diferentes temáticas, disponibles en las principales plataformas, ofrece contenidos en inglés para niños, padres y educadores El consumo de podcast crece con fuerza en todo el mundo. Estudios recientes de diferentes plataformas aseguran que los usuarios que eligen este formato se han duplicado en un año en España, estando por encima de otros países europeos como Reino Unido, Francia, Alemania o Italia. Ante esta tendencia, Lingokids, empresa de contenidos digitales infantiles en inglés, ha decidido lanzar su propio canal de podcast, dirigido tanto a niños como a padres y educadores, convirtiéndose en la primera empresa del sector de aprendizaje online de idiomas para niños que apuesta por este formato como extensión de sus contenidos convencionales.

"Los podcast enriquecen las oportunidades de aprendizaje y ofrecen una estimulación para las mentes de los niños. Les ayudan a desarrollar la capacidad de escucha activa, impulsan su imaginación y creatividad, favorecen la adquisición de vocabulario, fomentan la capacidad de comunicación y alimentan la curiosidad de los más pequeños por el mundo y su entorno", sostiene Rhona Anne Dick, directora de Experiencia de Aprendizaje de Lingokids.

Su propuesta de podcast se estructura en torno a tres series diferentes que acumulan ya un total de 102 episodios y cerca de 2,5 millones de descargas a nivel global:

Growin' Up: es un podcast para niños curiosos en el que descubren el mundo de los adultos y en qué consisten las diferentes profesiones. La presentadora de cada episodio es Emily Calandrelli, ingeniera aeroespacial, comunicadora científica, presentadora de televisión, autora de libros infantiles, y madre defensora del papel de las materias STEAM. Es la serie más reciente, lanzada este verano.

Music to our ears: es la serie más musical, en la que los niños aprenden conocimientos básicos de gramática, matemáticas y muchas otras cosas, siempre acompañados de música seleccionada específicamente para ellos. Fue lanzada el pasado mes de diciembre.

Stories for Kids: son historias entretenidas, con personajes entrañables, que plantean situaciones de resolución de problemas, con las que descubrir y aprender cosas nuevas, siempre con un toque de diversión. Es la primera que se creó, en marzo de 2021.

Durante el pasado verano los podcast de Lingokids han alcanzado algunos hitos importantes, consiguiendo posicionarse como tendencia y situarse entre los primeros puestos en las clasificaciones semanales de esta industria a nivel global, como Chartable o Apple Podcast. Durante el mes de septiembre, en la plataforma de Apple en España han estado en el primer puesto en la categoría ‘Cuentos para niños’, y en segunda posición en la categoría ‘Educación para niños’.

Los podcast de Lingokids son revisados y calificados por Common Sense Media, organización independiente que supervisa la calidad de los contenidos digitales y audiovisuales dirigidos a los más pequeños. Pueden encontrarse en las principales plataformas, como Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, entre otras, así como en su canal de YouTube.

