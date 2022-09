UNIR y EDIX lanzan 270 plazas de FP informática con empleo incluido al graduarse Comunicae

viernes, 30 de septiembre de 2022, 10:39 h (CET) Los estudiantes podrán formarse en tres perfiles profesionales de alta demanda laboral: Desarrollador de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Desarrollador de Aplicaciones Web (DAW) y Administrador de Sistemas Informáticos en Red La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) abre un programa en su instituto de FP EDIX con 270 plazas de formación profesional informática que incluye una oferta de empleo al terminar con éxito los estudios. El programa incluye la posibilidad de obtener una bonificación del 20%, además de un crédito educativo que el estudiante puede comenzar a pagar cuando empiece a trabajar.

Este programa pionero está dirigido a estudiantes que cumplan las condiciones vigentes en España para ser admitidos en uno de estos tres grados superiores de FP informática en línea: DAM (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma), DAW (Desarrollo de Aplicaciones Web), y ASIR (Administración de Sistemas Informáticos en Red).

UNIR y su instituto de FP EDIX han querido responder así a la urgente demanda de muchas empresas que necesitan incorporar técnicos informáticos con una formación profesional excelente y adecuada a la nueva economía digital. La universidad devolverá el importe íntegro de la matrícula si, en el plazo de tres meses desde su graduación, el egresado no ha recibido ninguna oferta vinculante relacionada con el área del programa que ha cursado.

Empleabilidad desde la formación

Para llevar a cabo este proyecto, PROEDUCA, el grupo educativo en línea más grande del mundo en lengua española al que pertenecen UNIR y EDIX, seleccionará a los candidatos a través de su plataforma de empleo, Qualentum, que actuará como agente de colocación o intermediario entre empleadores y alumnos. Los interesados deberán cumplimentar un formulario en la web https://www.edix.com/es/revolucion-profesional/becas/superbecas/ o llamando al teléfono 91 787 39 91.

Una vez seleccionados y matriculados, los estudiantes firmarán con Qualentum una "garantía de oferta de puesto de trabajo". El contrato entre Qualentum y el estudiante regulará, entre otras, estas tres condiciones:

El alumno debe aprobar el 100% de las asignaturas de los dos años académicos consecutivos del grado superior en el que se ha matriculado. Esto implica haber egresado en junio de 2024. Si no cumple con este requisito, pierde el derecho a obtener la oferta vinculante de empleo. La oferta laboral vinculante será para la especialización del perfil profesional en el que se formó, de jornada laboral completa y en el territorio español. Las demás características del contrato (duración, tipo, salario, localización, etc.) corresponderán exclusivamente a la empresa empleadora. Si el alumno las rechaza, perderá el derecho a obtener un empleo a través de otras ofertas de Qualentum. Los estudiantes que hayan solicitado un crédito educativo deberán comenzar a devolverlo al cobrar su primera nómina, para lo que dispondrán de métodos flexibles y personalizados a cada situación. Perfiles con alta demanda en el mercado: 95% de empleabilidad

Los tres perfiles profesionales que responden a los grados superiores de FP informática antes mencionados presentan una alta demanda laboral. El 95% de los egresados en junio de 2022 de estos cursos ya están empleados, según datos de EDIX.

El Desarrollador de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) es un perfil que se caracteriza por trabajar desarrollando, implantando, documentando y manteniendo aplicaciones informáticas multiplataforma.

El Desarrollador de Aplicaciones Web (DAW) desarrolla, implanta y mantiene aplicaciones web que garantizan el acceso a los datos de forma segura y cumplen los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos.

Por su parte, el Administrador de Sistemas Informáticos en Red gestiona los usuarios y sus accesos a la red. Configura los servicios en red, como el correo electrónico o la trasferencia de archivos, instalando el correspondiente software, además de optimizar las bases de datos y planificar la infraestructura necesaria para la empresa.

Proceso de admisión

En el proceso de admisión (previo a la matriculación) se informará a todos los alumnos de las condiciones de consecución del trabajo y de que estas condiciones aplican si firman el contrato con Qualentum.

Para Juan José Amorín, CEO de EDIX, el instituto de FP de UNIR, este programa supone "una revolución del sistema tradicional de fomento del empleo entre el talento junior".

